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من حرم جامعة كولومبيا الثلاثاء (رويترز)

أميركا.. اعتقال نحو 300 في احتجاجات جامعتين

دبي - العربية.نت
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مع استمرار الاحتجاجات التي عمت العديد من الجامعات في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، تضامناً مع قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، كشف رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، الأربعاء، أن شرطة مدينة نيويورك ألقت القبض على نحو 300 شخص في وقت متأخر من مساء الثلاثاء خلال احتجاجات في جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج أوف نيويورك، وفق رويترز.

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مئات من عناصر الشرطة

يشار إلى أن شرطة نيويورك كانت تدخلت بصورة مكثفة مساء الثلاثاء في جامعة كولومبيا، مركز التظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، لإخراج طلاب كانوا يتحصنون في أحد المباني منذ ليل الاثنين.

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حيث دخل عشرات بل مئات من عناصر الشرطة الحرم الجامعي، مجهزين بمعدات مكافحة الشغب، وبمؤازرة آلية عسكرية مزودة بسلّم.

كما تسلق شرطيون يعتمرون خوذات السلم ودخلوا من إحدى النوافذ إلى مبنى "هاميلتون هول" حيث كان الطلاب متحصنين.

موجة تتصاعد

وبحسب فرانس برس، اقتاد عناصر الشرطة عشرات الأشخاص إلى حافلات الشرطة لتوقيفهم.

من جهتها أكدت وسائل الإعلام الأميركية أن الشرطة أخرجت جميع المتظاهرين من حرم الجامعة.

يشار إلى أن موجة احتجاجات طلابية تتصاعد منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غرباً إلى الولايات الشمالية الشرقية، مروراً بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، تضامناً مع غزة، ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

كما دعا الطلاب المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد الجامعات بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد في الصراع وتغذي الحرب.

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