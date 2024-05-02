بعد اجتماع بلينكن.. إدارة بايدن فوجئت بتصريحات نتنياهو بشأن رفح

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مع اقتراب نهاية الجولة السريعة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، أنهى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاته مع الرئيس الإسرائيلي وأقارب الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حماس، وغادر فندقه المطل على الشاطئ في تل أبيب وصافح المتظاهرين المتجمعين في الخارج، ونظر في أعينهم، وقال إن هناك صفقة جديدة بشأن الرهائن مقابل وقف إطلاق النار على الطاولة، والتي يجب على حماس قبولها.

وأضاف بلينكن: "إن إعادة أحبائكم إلى المنزل هي في صميم كل ما نحاول القيام به، ولن نرتاح حتى يعود الجميع إلى ديارهم".

ويعتبر إظهار التعاطف العلني مع المتظاهرين المحبطين أمر تجنبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ بدء الحرب في أكتوبر.

ومؤخراً، ركز تعليقاته العلنية الأخيرة على هجوم بري وشيك وهو يعني غزو مدينة رفح في جنوب غزة "مع أو بدون" اتفاق لوقف إطلاق النار، كما قال الزعيم الإسرائيلي يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي وعد فيها نتنياهو بغزو آخر معقل لحماس في غزة، فإن المسؤولين الأميركيين فوجئوا بتوقيت التعليق خصوصا بعد الاجتماع مع بلينكن وفقا لنيويورك تايمز الأميركية.

"الأهداف متباعدة"

وبعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب، تبدو الأهداف المعلنة والجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة وإسرائيل متباعدة أكثر من أي وقت مضى وهي فجوة تستمر في الاتساع في ظل الضرورات السياسية الداخلية للرئيس بايدن ونتنياهو.

ويتصور بايدن وكبار مساعديه طريقاً يتضمن قيام حماس بإطلاق سراح حوالي ثلاثين رهينة في غضون أسابيع؛ وقيام الجانبين بتفعيل وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح دائم والمزيد من الرهائن؛ برعاية الدول العربية البارزة بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقد أبدى المسؤولون الإسرائيليون بعض المرونة مؤخراً فيما يتعلق بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، قائلين إنهم سيخفضون عدد الرهائن الذين يتعين على حماس إطلاق سراحهم في الجولة الأولية إلى 33 بدلاً من 40.

ومع ذلك، حتى مع استسلام إسرائيل بشأن هذه النقاط، رفض نتنياهو فكرة وقف دائم لإطلاق النار وضاعف من تعهده العلني بالقضاء على حماس والعديد من المقاتلين الذين يقول إنهم ما زالوا في رفح على الرغم من الاعتقاد السائد بين المسؤولين الأميركيين أن هدفه لا يمكن تحقيقه.

ويعارض المسؤولون الأميركيون غزو رفح ويقولون إن إسرائيل يجب أن تنفذ عمليات محددة ضد قادة حماس، وليس هجومًا كبيرًا.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه عندما التقى السيد بلينكن مع السيد نتنياهو في القدس يوم الأربعاء، كرر "الموقف الواضح" للولايات المتحدة بشأن رفح.

وبحسب نيويورك تايمز هناك ضغوط كبيرة على إدارة بايدن ويمكن أن ينكسر ائتلاف التصويت الليبرالي لبايدن بسبب دعمه الثابت لإسرائيل في الحرب، مما يهدد فرصه في هزيمة دونالد ترامب، المنافس الجمهوري، في نوفمبر.

وأدى الطلاب الذين يحتجون على سياسة بايدن في حرم الجامعات الأميركية وقمع الشرطة لهم إلى تسليط الضوء على القضية.

وتجد الولايات المتحدة نفسها تتصدى لانتقادات الشركاء والحكومات العربية في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية بسبب حمايتها إسرائيل من القرارات المؤيدة للفلسطينيين في الأمم المتحدة. ووسط صيحات النفاق ضد واشنطن، من الواضح أن دعم بايدن لإسرائيل سيجعل من الصعب عليه كسب الدعم للسياسات الأميركية التي تهدف إلى مواجهة روسيا والصين، وخاصة في دول الجنوب العالمي.