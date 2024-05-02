فيديو.. اشتباكات بين شرطة لوس أنجلوس والطلبة المحتجين بجامعة كاليفورنيا

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بدأت شرطة لوس أنجلوس تتحرك لإزالة حواجز حول خيم نصبها محتجون في حرم جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس الخميس، فيما التوتر حول الحرب في قطاع غزة يعتمل في حرم جامعة أميركية. وأظهرت مشاهد بثها الإعلام حول العالم عناصر الشرطة الذين تسلحوا بوسائل مكافحة الشغب، يزيلون ألواحا خشبية فضلا عن أسلاك فيما أوقفوا عدة محتجين.





- بشرطة لوس انجليس تفض اعتصاما من أجل غزة في جامعة كالفورنيا- أ ب - بشرطة لوس انجليس تفض اعتصاما من أجل غزة في جامعة كالفورنيا- أ ب - بشرطة لوس انجليس تفض اعتصاما من أجل غزة في جامعة كالفورنيا- أ ب

وشرعت شرطة في وقت متأخر من ليل الأربعاء بفك اعتصام للطلبة في جامعة كاليفورنيا ووصل العشرات من أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة لدعم فض الاعتصام ما تسبب بوقوع اشتباكات بين الطرفين وإطلاق الغاز المسيل للدموع وتوقيف بعض الطلبة.

وتأتي جهود إنفاذ القانون صباح الخميس بعد أن أمضت عناصر الشرطة ساعات في التهديد عبر مكبرات الصوت بإجراء اعتقالات إن لم يتفرق المعتصمون. وتجمع المئات في الحرم الجامعي، سواء داخل خيمة محصنة أو خارجها،دعما لهم.

وجاء إجراء الشرطة بعد ليلة من انتظار إدارة جامعة كاليفورنيا وشرطة الحرم الجامعي لساعات لوقف هجوم المحتجين ومتظاهرين مضادين لهم.

وأعاد المتظاهرون بناء الحواجز المؤقتة حول خيامهم بعد ظهر الأربعاء بينما كانت شرطة الولاية والحرم الجامعي تراقبهم.

ومساء الأربعاء أمرت سلطات إنفاذ القانون في حرم جامعة كاليفورنيا، بلوس أنجلوس وهي مزودة بمعدات مكافحة الشغب، بتفريق أكثر من ألف شخص تجمعوا لدعم حشد طلابي مؤيد للفلسطينيين، وحذروا عبر مكبرات الصوت من أن أي شخص يرفض المغادرة قد يواجه الاعتقال.

شاهد.. اشتباكات بين شرطة لوس أنجلوس والطلبة المحتجين في جامعة كاليفورنيا بعد شروع الشرطة بفك اعتصام الطلبة #العربية#العربية pic.twitter.com/TjEqmVMV3O — العربية (@AlArabiya) May 2, 2024

وتجمع حشد كبير من الطلاب والخريجين والجيران على درج الحرم الجامعي خارج منطقة مخيم الاعتصام، وجلسوا يستمعون ويصفقون للمتحدثين وينضمون إلى الهتافات المؤيدة للفلسطينيين.

العشرات من أفراد شرطة لوس أنجلوس يصلون إلى حرم جامعة #كاليفورنيا لدعم فض اعتصام الطلبة

#العربية pic.twitter.com/qB9tlwYphU — العربية (@AlArabiya) May 2, 2024

وأظهرت كاميرات الطلاب وهم يوزعون نظارات واقية وخوذات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز مساعدة طبية. وتجمعت في مكان قريب مجموعة صغيرة من الطلاب يحملون لافتات ويرتدون قمصانا عليها شعارات دعم لإسرائيل وللشعب اليهودي.

تواجدت قوات إنفاذ القانون والتحذيرات المستمرة بعد أحداث الليلة الماضية، عندما هاجم متظاهرون مضادون منطقة الاعتصام المؤيد للفلسطينيين، وأطلقوا رذاذ الفلفل وهدموا الحواجز.

شاهد.. الشرطة الأميركية تعتقل طالبة خلال فض اعتصام المحتجين داخل حرم جامعة #كاليفورنيا#العربية pic.twitter.com/UzMCuApoDV — العربية (@AlArabiya) May 2, 2024

واستمرت الفوضى لعدة ساعات قبل تدخل الشرطة، التي لم تجر اعتقالات. وأصيب 15 متظاهرا على الأقل، وأثار الرد غير الحاسم من جانب سلطات إنفاذ القانون انتقادات زعماء سياسيين وطلبة مسلمين وجماعات مؤيدة.

وقال راي ويلياني، المقيم في موقع قريب، إنه جاء إلى حرم الجامعة مساء الأربعاء لدعم المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين. وأضاف "نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف... طفح الكيل".

وفي مكان آخر، قامت الشرطة في نيو هامبشاير باعتقالات وأزالت خيام اعتصام في كلية دارتموث، في ولاية أوريغون دخل ضباط الحرم الجامعي في جامعة بورتلاند حيث سعى مسؤولو الجامعة إلى إنهاء الاعتصام بالمكتبة الذي بدأ يوم الاثنين.

جاءت المشاهد الفوضوية في جامعة كاليفورنيا بعد ساعات فقط من اقتحام شرطة نيويورك مبنى احتله متظاهرون مناهضون للحرب في جامعة كولومبيا مساء الثلاثاء، لتفريق اعتصام أصاب الجامعة بالشلل.

أحصت الأسوشييتد برس 38 مرة على الأقل منذ 18 أبريل نيسان جرت فيها اعتقالات في احتجاجات الجامعات بأرجاء الولايات المتحدة، إذ ألقي القبض على أكثر من 1600 شخص في 30 كلية.

يشار إلى أن موجة احتجاجات طلابية تتصاعد منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غرباً إلى الولايات الشمالية الشرقية، مروراً بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، تضامناً مع غزة، ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

كما دعا الطلاب المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد الجامعات بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد في الصراع وتغذي الحرب.