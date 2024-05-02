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ذكاء اصطناعي

"يجب أن نسيطر".. مسؤول أميركي يحذر من تحكم الذكاء الاصطناعي بالسلاح النووي

النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح، بول دين أكد أن واشنطن سترحب ببيان مماثل من الصين وروسيا، واصفاً مثل هذا الافتراض بأنه "معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول"

واشنطن - رويترز
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قال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح، بول دين، إن الولايات المتحدة على يقين من ضرورة أن تكون لدى البشر سيطرة كاملة على السلاح النووي، ما لا يسمح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرار استخدامه، مشيراً إلى أن واشنطن ترغب في رؤية موقف مماثل لكل من موسكو وبكين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأميركي قوله إن واشنطن "أعربت بوضوح وحزم" عن قناعتها بأن الإنسان وحده هو من يجب أن تكون لديه السيطرة على هذه الأسلحة.

وقال دين: إن الولايات المتحدة سترحب ببيان مماثل من الصين وروسيا، واصفاً مثل هذا الافتراض بأنه "معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول".

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وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في 26 أبريل/نيسان الماضي، في مؤتمر صحافي في بكين، أن الولايات المتحدة والصين ستعقدان محادثات ثنائية حول الذكاء الاصطناعي لأول مرة، خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي تصريحات دين في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعميق مناقشات منفصلة مع الصين حول سياسة الأسلحة النووية ونمو الذكاء الاصطناعي.

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