احتجاجات الجامعات الأميركية.. اعتقال أكثر من 2100 وجامعة بنسلفانيا تطلب دعم الشرطة

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طلبت جامعة بنسلفانيا، الجمعة، من الشرطة الأميركية دعما أكبر مع تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بالحرم الجامعي، بحسب ما أفادت "سي إن إن" CNN، فيما أظهرت إحصائيات "إن بي سي نيوز" NBC الأميركية اعتقال أكثر من 2100 على خلفية احتجاجات الجامعات.

يأتي ذلك فيما أظهرت لقطات مصورة مخيماً أقامه الطلاب في إحدى ساحات الحرم الجامعي بجامعة واشنطن في سياتل تأييدا للفلسطينيين في غزة، حيث طالب المتظاهرون الجامعة بقطع العلاقات مع إسرائيل إضافة إلى شركة بوينغ، التي قالوا إنها تصنع طائرات الهليكوبتر الهجومية المستخدمة في غزة.

ودعا المتظاهرون الرئيس جو بايدن، الذي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى بذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء في غزة، كما طالب المتظاهرون الجامعات بالتخلي عن الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية.

كما أظهرت لقطات مصورة التقطها شاهد عيان المتظاهرين وهم يواجهون الشرطة في جامعة ولاية بورتلاند وسط مشاهد متوترة في الحرم الجامعي الأميركي بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

ووفقا لمكتب شرطة بورتلاند، تم القبض على ما لا يقل عن 12 شخصا خلال المواجهات من بينهم أربعة طلاب.

بايدن: الاحتجاج العنيف لا حماية له ومخالف للقانون

وأعلن الرئيس الأميركي بايدن أن هناك من يسعى لتحقيق أهداف سياسية في الاحتجاجات التي شهدتها جامعات ومؤسسات تعليمية أميركية دعت لتغيير سياسة الإدارة الحالية بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بايدن عبر منصة "إكس" أن الاحتجاج السلمي يتم تحت حماية القانون في أميركا أما الاحتجاج العنيف فلا حماية له ومخالف للقانون.

هذا وانتشرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل في عدد من الجامعات الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن استدعى مسؤولو جامعة كولومبيا الشرطة لإزالة مخيم في حرم الجامعة بمدينة نيويورك.

In moments of dissent, there are always those who rush in to score political points.



But this isn’t a moment for politics. This is a moment for clarity. So, let me be clear:



Peaceful protest is protected in America.



Violent protest is not protected. It’s against the law. — President Biden (@POTUS) May 2, 2024

التسلسل الزمني للاحتجاجات

وفي ما يلي تسلسل زمني للأحداث المهمة في أكبر موجة من الحراك الطلابي في الولايات المتحدة منذ الاحتجاجات المناهضة للعنصرية عام 2020.

*17 أبريل - طلاب جامعة كولومبيا يقيمون مخيما للتضامن مع غزة في حرم الجامعة في مانهاتن في نفس اليوم الذي أبلغت فيه رئيسة الجامعة الكونغرس الأميركي بأنها ستحمي الطلاب اليهود من "أزمة أخلاقية" تتعلق بمعاداة السامية.

*18 أبريل - اعتقال أكثر من 100 محتج مناصر للفلسطينيين في كولومبيا بعد أن طلبت رئيسة الجامعة نعمت شفيق من شرطة نيويورك إخلاء المخيم.

*22 أبريل - الشرطة تعتقل مئات الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل في كونيتيكت وجامعة نيويورك في مانهاتن بعد أن علقت جامعة كولومبيا الدراسة في ظل التوترات.

*24 أبريل - شرطة مكافحة الشغب تواجه محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة تكساس واعتقال 57 شخصا لاتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير. ومستوى القوة الذي لم يسبق له مثيل حتى ذلك الحين، شوهد لاحقا في جامعات أخرى. جميع الاتهامات أسقطت لاحقا لعدم وجود مسوغ محتمل.

*25 أبريل - في تصريحاته في جامعة كولومبيا، وصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الحرم الجامعي بأنه خرج عن السيطرة واقترح إرسال قوات احتياط عسكرية أميركية لاستعادة النظام.

*27 أبريل - أعداد المعتقلين تزيد على 1000 في الجامعات، حيث استدعى المسؤولون الشرطة لإزالة المخيمات في الجامعات من ماساتشوستس إلى أريزونا.

*28 أبريل - اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين ومحتجين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس بعد أن نظمت مجموعة إسرائيلية أميركية مؤيدة لإسرائيل احتجاجا مضادا بالقرب من مخيم المؤيدين للفلسطينيين.

*29 أبريل - نشوب اشتباكات بين الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس بعد أن سجل ناشط طلابي يهودي ما حدث من منعه من دخول مناطق في الحرم الجامعي من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين. سلطات جامعة كاليفورنيا تعلن أن مخيم الاحتجاج غير قانوني. كولومبيا تبدأ إيقاف دراسة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.

*30 أبريل - طلاب جامعة براون يوافقون على إزالة المخيم مقابل تصويت أمناء الجامعة على سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه للحركة الاحتجاجية. محتجون مؤيدون لإسرائيل يهاجمون مخيما للتضامن مع غزة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم أربعة صحافيين من طلاب الجامعة. الشرطة تعتقل عشرات الأشخاص في جامعة كاليفورنيا متعددة التقنيات في هومبولت أثناء إخلاء مبان تحصن بها محتجون مؤيدون للفلسطينيين.

*أول مايو - شرطة مدينة نيويورك تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يتحصنون بمبنى أكاديمي في حرم جامعة كولومبيا. الشرطة تزيل مخيم الاحتجاج.

*2 مايو - الشرطة تخلي مخيما للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس.