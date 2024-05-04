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Former President Donald Trump returns from a lunch break at Manhattan criminal court as jury selection continues in New York, NY on Thursday, April 18, 2024. (Reuters)
الرئيس ترامب
روسيا و أوكرانيا

إعلام: ترامب لديه خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا.. لن يفصح عنها الآن

"ديلي تلغراف" عن مصدر مقرب للرئيس السابق: ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي

العربية.نت
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أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" Daily Telegraph، الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وضع خطة مفصلة لإنهاء النزاع سلميا في أوكرانيا، ولكنه لن يعلن عنها إلا بعد الانتخابات.

وقال المصدر المقرب من ترامب: "هناك خطة، لكنه لن يناقشها في القنوات الإخبارية حتى لا تفقد كل فاعليتها".

وأضاف أن ترامب سيركز بدلا من ذلك على الرسالة البسيطة المتمثلة في أنه قادر على وقف النزاع، في محاولة لكسب أصوات الناخبين الذين يفضلون حله السلمي.

وتابع بالقول: "إنه يريد وقف المذبحة. هذا هو الملصق الدعائي "ترامب سيوقف المذبحة"، في إشارة إلى الملصقات التي تحمل الشعارات السياسية للمرشحين والتي يزين بها أنصارهم سياراتهم.

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وأكد ترامب في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة "تايم" Time أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فسوف يحاول مساعدة أوكرانيا، لكن يجب على أوروبا أيضا أن تدفع نصيبها العادل.

كما سبق للرئيس الأميركي السابق أن أعرب عن ثقته بأنه يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا من خلال الضغط على نظام كييف للتخلي عن شبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا.

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