بايدن مناكفاً ترامب بتغريدة: لا تعبث مع نساء أميركا

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منذ أسابيع عدة، دأب الرئيس الأميركي جو بايدن الطامح إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض، على تكثيف تغريداته ضد خصمه اللدود دونالد ترامب.

لاسيما بعدما أثبتت استطلاعات الرأي أنها عرضة للتغير بين يوم وضحاه!

ففي آخر تغريدة على حسابه في منصة إكس، أطلق بايدن تحذيراً على ما يبدو للمرشح الجمهوري.

درس قيم

ووجه اليوم الأحد رسالة قوية إلى ترامب، كاتبا "في نوفمبر المقبل، سيلقن الناخبون دونالد ترامب درسًا قيمًا".

وأردف موضحاً أن الدرس يكمن في "عدم العبث مع نساء أميركا".

This November, voters are going to teach Donald Trump a valuable lesson:



Don’t mess with the women of America. — Joe Biden (@JoeBiden) May 5, 2024

وفيما لم يعرف ما إذا كان بايدن يقصد المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب خلال الدعوى القضائية ضده في مسألة دفع أموال إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها وتكتمها عن إقامة علاقة معها.

أم إذا كان يلمح إلى أحدث استطلاع للرأي. إذ كشف الاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفارد الأسبوع الماضي، أن هناك انقساما بين الجنسين، الذكور والإناث في الولايات المتحدة.

حيث تبين أن النساء يدعمن بايدن، فيما غالبية الرجال يؤيدون ترامب.

كما أظهر الاستطلاع المذكور أن 44% من الناخبين الذين شملهم يؤيدون ترامب، بينما قال 38% إنهم سيصوتون لبايدن.

يذكر أن استطلاعاً آخر للرأي جرى أواخر الشهر الماضي (أبريل 2024) كان بين أن غالبية المواطنين الأميركيين يدعمون ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، ويعتقدون أن فترة توليه منصب الرئاسة كانت أكثر نجاحا من فترة خلفه الديمقراطي.

كما كشف هذا الاستطلاع الذي أجرته خدمة "إس آر إس" بتكليف من "سي إن إن"، أن عدد الأميركيين الذين يدعمون بايدن انخفض من 45% إلى 43%، بينما حصل ترامب على دعم 49% من المستطلعين.