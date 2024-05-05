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US Secret Service uniformed division police officers carry a young child who crawled through the White House fence on Pennsylvania Avenue in Washington, Tuesday, April 18, 2023. (AP)
أرشيفية - أب

صدم بسيارته البوابة وتوفي.. حادث غريب بالبيت الأبيض

دبي - العربية.نت
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أعلنت السلطات الأميركية أن سائقاً لقي حتفه بعد أن اصطدمت سيارته ببوابة البيت الأبيض مساء أمس السبت.

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فقد عثر على السائق ميتاً في السيارة بعد الحادث قبل الساعة 10:30 مساءً بقليل بالتوقيت المحلي. وقال جهاز الخدمة السرية الأميركي في بيان، إن الحادث وقع عند البوابة الخارجية لمجمع البيت الأبيض.

وأضاف أنه تم تنفيذ البروتوكولات الأمنية لكن لم يكن هناك أي تهديد للبيت الأبيض.

البوابة الشمالية للبيت الأبيض (ا ب)
البوابة الشمالية للبيت الأبيض (ا ب)

التحقيقات مستمرة

فيما لم يتم التعرف على السائق على الفور.

وقال إن الخدمة السرية ستواصل التحقيق في الأمر، بينما تقوم بتسليم ملف الحادث المميت إلى إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

يذكر أن الحادث يأتي في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية توتراً غير مسبوق إثر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطيين.

ورغم ذلك فإن حادث اليوم ليس الأول من نوعه حيث وقع حادث مماثل في يناير الماضي إذ اتُهم رجل من ولاية ديلاوير بالقيادة تحت تأثير الكحول بعد أن اصطدمت سيارته بطريق الخطأ بموكب الرئيس الأميركي جو بايدن.

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