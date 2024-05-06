أعاد إحيائها ترامب واصفاً بايدن.. تفاصيل "غيستابو" الوحشية

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من الآن وحتى الخامس من نوفمبر 2024، موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لن تهدأ على ما يبدو حرب التصريحات بين الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، ومنافسه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

فقد كثّف ترامب اتهاماته لإدارة بايدن باستغلال النظام القضائي، مشبهاً إياها بالشرطة السرية لألمانيا النازية (غيستابو)، وفق ما أفادت وسائل إعلامية محلية، الأحد.

فما هي (غيستابو) ومن أين جاء بها ترامب؟

تعرف الغيستابو على مدى التاريخ بأنها قوة الشرطة السرية سيئة السمعة التابعة للرايخ الثالث التي سحقت المعارضة السياسية بشكل عام، واستهدفت بشكل خاص الشيوعيين والأقليات الدينية.

وبدأت تلك القوة كقسم شرطة يتبع محققوه بروتوكولات صارمة حتى أنه تم إصدار دليل تعليمات للسلوك من التحقيقات والاعتقالات والاستجوابات.

كما استخدمت شرطة الغستابو المخبرين للتجسس على المعارضين وتفتيش المنازل وأساليب الاستجواب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، لإجراء التحقيقات لحماية النظام من أعدائه العنصريين والسياسيين المفترضين، وفقا لموقع "موسوعة الهولوكوست".

تبادل اتهامات بين بايدن وترامب في الذكرى الثالثة لاقتحام الكابيتول

وعملت تلك الشرطة داخل ألمانيا، وكانت تتعاون مع سلطات الأمن لاعتقال المعارضين في جميع أنحاء أوروبا لترحيلهم على معسكرات الإبادة.

كما أن من المعروف عنها أنها عملت دون قيود مدنية، حيث كانت تتمتع بسلطة "الاعتقال الوقائي"، ولم تكن أفعالها خاضعة للاستئناف القضائي.

"النازي والدكتاتور"

يشار إلى أن المرشح الجمهوري كان أدلى بتصريحات، السبت، في اجتماع مع مسؤولين من حزبه بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بحسب تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أميركية.

ترمب يتهم بايدن بـ"النازية"

وشبّه إدارة الديمقراطيين بـ"إدارة غيستابو"، منتقداً أيضاً القضاة الموكلين بالتحقيق في القضايا الجنائية المرفوعة ضده.

فيما قالت إدارة بايدن، الأحد، في بيان إن تصريحات ترامب تؤكد أن "حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه"، وفقاً لفرانس برس.

ولم تكن حالة تبادل الأوصاف غريبة، فبايدن كان وصف ترامب، في يناير 2024، بـ"النازي والدكتاتور" عبر قوله إن خطاباته تشبه الخطابات النازية.