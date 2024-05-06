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جون كيربي (أ ب)

أميركا: نبحث رد حماس ولن ندعم عملية رفح

دبي - العربية.نت
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بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت رد حركة حماس على أن تدرسه مع الشركاء خلال الساعات القادمة، أكد البيت الأبيض على الأمر نفسه.

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"نناقش رد حماس"

فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على رد حماس.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تعمل الآن على تقييم رد الحركة وبحث مضامينه.

كما تابع أن رد حماس جاء بعد مناقشات بقيادة مدير المخابرات المركزية، مشددا على أن بلاده لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح.

جاء ذلك بعدما علقت وزارة الخارجية الأميركية معلنة أنها تراجع رد حماس على مقترح الهدنة وتقيمه مع الشركاء بأقرب وقت.

وتابعت أن واشنطن لم تر خطة إنسانية ذات مصداقية ويمكن تنفيذها قبل عملية في رفح.

البيت الأبيض: تم إطلاع بايدن على رد حماس وسنقيمه ونبحث مضامينه

وشددت على أن عملية عسكرية الآن في رفح ستعرقل بشدة تسليم المساعدات الإنسانية.

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت حركة حماس في بيان، الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان مسؤول بالحركة قد أبلغ العربية بأن الحركة وافقت على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار بعد وصول رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.

فيما قال نائب رئيس حماس في غزة إن مقترح وقف إطلاق النار عبارة عن اتفاق من 3 مراحل كل منها 42 يوما.

وأضاف أن الوسطاء المصريين تعهدوا بألا تستأنف الحرب في غزة.

عملية رفح

يذكر أن موافقة حماس على المقترح المصري جاءت بعد ساعات، من بدء الجيش الإسرائيلي فعلياً إجبار عشرات آلاف الفلسطينيين على مغادرة مناطق واسعة شرق رفح استعداداً لاجتياح المدينة.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة في الساعات القادمة لاستكمال النقاش مع الوسطاء حول إمكانية عقد صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

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