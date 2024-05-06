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Former US president and Republican presidential candidate Donald Trump sits in court on the first day of opening arguments in his trial at Manhattan Criminal Court for falsifying documents related to hush money payments, in New York, US, April 22, 2024. (Via Reuters)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

ثاني غرامة وتهديد بالسجن.. جديد محاكمة ترامب الجنائية

دبي - العربية.نت
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هدد القاضي الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب الجنائية في نيويورك مجددا، الاثنين، الرئيس الأميركي السابق بـ"السجن" لانتهاكه قرار منعه من انتقاد الشهود وأعضاء هيئة المحلفين علنا.

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غرامة جديدة

وفرض القاضي خوان ميرتشان غرامة جديدة قدرها ألف دولار على ترامب "لانتهاكه أمرا أصدره، بقيامه بوضع تعليقات علنية حول هيئة المحلفين والطريقة التي تم اختيار أعضائها" وحذره من أن أي انتهاكات جديدة قد "تعرضه للسجن".

والأسبوع الماضي، فرض القاضي على ترامب غرامة قدرها تسعة آلاف دولار بمعدل ألف دولار عن كل مخالفة ارتكبها لأنه حمل علنا على شهود وأعضاء في هيئة المحلفين على هامش محاكمته وهدد بسجنه في حال إعادته الكرة.

محاكمة غير مسبوقة

ومنذ 15 نيسان/أبريل تاريخ بدء هذه المحاكمة غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق، طلب المدعون العامون أن يعاقب دونالد ترامب لانتهاكاته المتكررة لقرار منعه من مهاجمة شهود رئيسيين في الملف.

والأمر يتعلق خصوصا بمحاميه السابق مايكل كوهين أو أعضاء في هيئة المحلفين يلمح ترامب إلى أنهم منحازون.

احتمال الإدانة

ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، في مواجهة الديمقراطي جو بايدن، احتمال إدانته في هذه القضية، ونظريا احتمال الحكم عليه بالسجن. ويحاكم الرئيس الجمهوري السابق في أربع قضايا جنائية.

قضية شراء الصمت

وترامب البالغ 77 عاما مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دفعت لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة جنسية تعود للعام 2006 كان يمكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُلاحق ترامب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء المبلغ المالي الذي دُفع.

وتمّ دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006 عندما كان متزوّجاً من ميلانيا، غير أنّه ينفي ذلك.

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