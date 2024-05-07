إعلام أميركي: رد حماس على مقترح الهدنة "جاد" والقرار الآن بيد إسرائيل

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قال مصدران لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، اليوم الثلاثاء، إن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن هدنة في غزة "جاد"، وأشارا إلى أن قرار إبرام اتفاق الآن بيد إسرائيل.

ونسبت الصحيفة للمصدرين القول إن المقترح دخلت عليه "تغييرات طفيفة" في الصياغة عما طرحته إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضافا أن التعديلات على المقترح الذي وافقت عليه حماس وضعها وسطاء عرب بالتشاور مع مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

هنية: حماس "صادقة في نواياها"

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الحركة "صادقة في نواياها" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الكرة في ملعب إسرائيل.

وأضاف أن هنية أطلع عبداللهيان على رد حماس على الحل السياسي المطروح لوقف الحرب في القطاع.

ونقل البيان عن هنية قوله خلال الاتصال "أرسلنا رد حماس على الخطة التي اقترحتها مصر وقطر لوقف هجمات النظام الإسرائيلي وتبادل المحتجزين ورفع الحصار الإنساني على غزة وشروط أخرى".

غوتيريش يحذّر من "اجتياح" رفح

هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "اجتياحاً" إسرائيلياً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة حيث تتوعّد إسرائيل بشنّ هجوم برّي واسع النطاق، سيكون أمراً "لا يُحتمل"، داعياً الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.

وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين إن "اجتياحاً برّياً لرفح سيكون أمراً لا يُحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمّرة، وبسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وأضاف "لقد وجّهت اليوم نداء قوياً جداً إلى الحكومة الإسرائيلية وقيادة حماس لبذل جهد إضافي من أجل التوصّل إلى اتفاق وهو أمر حيوي للغاية. هذه فرصة لا يمكن تضييعها".

وطلب الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، من سكّان المناطق الشرقية في مدينة رفح إخلاءها والانتقال إلى المواصي الواقعة إلى شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن العملية ستشمل مئة ألف شخص.