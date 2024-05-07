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This handout picture released by the Israeli army shows the 401st Brigade’s combat team tanks entering the Palestinian side of the Rafah border crossing between Gaza and Egypt in the southern Gaza Strip on May 7, 2024. (AFP)
دبابات إسرائيلية عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح - فرانس برس
الشرق الأوسط

البيت الأبيض: عملية رفح محدودة.. ونأمل سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس

بوليتيكو: أميركا تعلق شحنات قنابل لتبعث برسالة سياسية إلى إسرائيل

العربية.نت
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دان الرئيس الأميركي جو بايدن "التصاعد الشرس لمعاداة السامية في أميركا وحول العالم"، وذلك خلال حفل أقيم الثلاثاء لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

يأتي ذلك في وقت أثارت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة موجات جديدة من العنف وخطاب الكراهية تجاه اليهود.

أعربت واشنطن، الثلاثاء، عن أملها في أن تتمكن إسرائيل وحماس من "سد الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "يشير تقييم دقيق لمواقف الجانبين إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية".

وقال كيربي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة.

وأضاف كيربي أن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار استؤنفت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، متوقعا أن يتمكن الجانبان من سد الفجوات المتبقية.

وفي السياق، قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعلق إرسال عدة شحنات من الأسلحة إلى إسرائيل منذ أسبوعين على الأقل

وكانت صحيفة بوليتيكو، التي كانت أول من أورد هذا النبأ، قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تريد أن تبعث برسالة سياسية لإسرائيل.

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وتقول واشنطن إنها لا يمكن أن تدعم اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح الحدودية في قطاع غزة من دون خطة إنسانية مناسبة ومقنعة.

وقال المصدر إن الشحنات المتأخرة تشمل مجموعات صغيرة لقنابل غير موجهة تصنعها بوينغ ومصممة لجعلها أكثر دقة، مضيفا أن العديد من الشحنات التجارية التي كان يجري تجهيزها لإسرائيل معلقة أيضا.

ومن شأن وقف الشحنات الجديدة أن يعيق قدرة إسرائيل على تعويض الأسلحة التي تستخدمها.

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