بوتين يؤدي اليمين رئيساً لولاية خامسة اليوم.. وواشنطن: لن نحضر التنصيب

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أعلنت الولايات المتّحدة أنّها لن ترسل أيّ ممثّل عنها لحضور حفل أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيساً لولاية خامسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "لن يكون لدينا ممثّل في حفل تنصيبه".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت مقاطعة الولايات المتّحدة لهذا الحفل تعني أنّها تعتبر بوتين رئيساً غير شرعي، قال ميلر: "بالتأكيد لم نعتبر هذه الانتخابات حرّة ونزيهة، لكنّه رئيس روسيا، وسيظلّ كذلك".

وبوتين الذي يحكم روسيا منذ ما يقرب من ربع قرن بدون معارضة حقيقية، حصل على أكثر من 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف مارس.

وتزيد هذه النسبة بأكثر من عشر نقاط مئوية عن تلك التي حصل عليها بوتين في انتخابات 2018.

دعوة رؤساء جميع البعثات الدبلوماسية لمراسم التنصيب

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن أنه تمت دعوة رؤساء جميع البعثات الدبلوماسية لدى موسكو إلى مراسم تنصيب الرئيس الروسي.

وقال أوشاكوف في إحاطة إعلامية، رداً على سؤال حول ما إذا تمت دعوة رؤساء الدول الأجنبية: "مراسم التنصيب (حدث) ذو طبيعة داخلية، وبحسب تقاليدنا فإننا نقوم بتوجيه دعوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية".

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن "جميع رؤساء (البعثات الدبلوماسية) المعتمدين لدى موسكو" مدعوون، بما في ذلك رؤساء بعثات الدول غير الصديقة.