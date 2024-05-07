تقرير.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين يدعمها كبار مانحي بايدن

دقيقتان للقراءة

أصبح الرئيس الأميركي جو بايدن ملاحقًا منذ أشهر من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يطلقون عليه اسم "جو الإبادة الجماعية " لكن بعض المجموعات التي تقف وراء المظاهرات تتلقى دعمًا ماليًا من كبار داعمي بايدن الذين يضغطون بشدة من أجل إعادة انتخابه.

ومن بين المانحين بعض أكبر الأسماء في الدوائر الديمقراطية وهما سوروس، وروكفلر، وبرتزكر، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة بوليتيكو.

وبحسب التقرير فإن اثنين من المنظمين الذين يدعمون الاحتجاجات في جامعة كولومبيا وفي الجامعات الأخرى هما الصوت اليهودي من أجل السلام وIfNotNow.

وكلاهما يحظى بدعم مؤسسة تايدز التي يرعاها المتبرع الديمقراطي الكبير جورج سوروس، وكانت تدعمها في السابق مؤسسة بيل وميليندا غيتس والتي بدورها تدعم العديد من المنظمات غير الربحية الصغيرة التي تعمل من أجل التغيير الاجتماعي.

ورفض سوروس التعليق، لكن المتحدث باسم مؤسسة المجتمع المفتوح، التي يعد سوروس مؤسسها ورئيسها، قال في بيان إن المؤسسة "قامت بتمويل مجموعة واسعة من المجموعات الأميركية التي دافعت عن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين وحقوقهم، ودافعت عن الحل السلمي للصراع في إسرائيل".

وقالت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي مولت في السابق مؤسسة تايدز ومجموعات أخرى، إنها لم تعد تقدم منحًا نشطة إلى تايدز، كما أنها لا تدعم الصوت اليهودي من أجل السلام أو IfNotNow.





ومن المتبرعين الديمقراطيين البارزين الآخرين الذين ساعدت أعمالهم الخيرية في تمويل حركة الاحتجاج هو ديفيد روكفلر جونيور، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق روكفلر براذرز.

وقد منحت ما يقرب من 500 ألف دولار مباشرة لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، التي تصف نفسها صراحة بأنها مناهضة للصهيونية، على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتحظى العديد من المجموعات الأخرى المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بدعم من مؤسسة تمولها سوزان ونيك بريتزكر، وريث إمبراطورية فنادق الحياة.

ويظهر مسار التبرعات سلسلة من الخطوط غير الواضحة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الليبرالية والسياسة الديمقراطية. ويتم توجيه الأموال في بعض الأحيان، ولكن ليس دائمًا، نحو قضايا محددة.

وفي كثير من الأحيان، تكون المهام بين الجهات المانحة والمنظمات غير الربحية متوافقة، ولكن في بعض الأحيان يكون لها أيضًا أجندات وتكتيكات مختلفة ومتضاربة خاصة عندما يتعلق الأمر بغزة. وغالبًا ما تلعب مجموعة صغيرة من الأثرياء ذوي الوزن الثقيل دورًا كبيرًا في تمويل العديد منهم.