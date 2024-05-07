اعترفت بقتل كلبها وفبركت لقاء مع كيم.. حظوظ حاكمة داكوتا تتراجع مع ترامب

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، مرت بـ "يومين صعبين "بعد استجوابها بسبب حكايات في كتابها الجديد، ومنها قتل كلبها قبل عدة سنوات.

وجلس ترامب لإجراء مقابلة مع قناة Spectrum News 1 Wisconsin يوم الثلاثاء قبل مثوله أمام المحكمة في محاكمة سرية في مدينة نيويورك.

وسُئل الرئيس السابق عن اختياره الوشيك للمرشحين في منصب نائب الرئيس، بما في ذلك نويم.



وقال ترامب إنه يحب نويم "كثيرًا" وإنها " كانت شخصا داعمًا لي منذ البداية"، لكنه رفض التعليق أكثر.

وأضاف ترامب: " لا أريد التعليق على أي شخص في القائمة، لكنها (نويم) مرت بيومين صعبين".

وتعرضت نويم لانتقادات شديدة خلال الأسبوع الماضي أثناء قيامها بجولات للترويج لكتابها الجديد "No Going Back".

وفي إحدى الحكايات، قالت إنها أطلقت النار قبل 20 عامًا تقريبًا وقتلت كلبها الألماني ذي الشعر السلكي البالغ من العمر 14 شهرًا، بسبب سوء سلوكه.

وفي حكاية أخرى خضعت للتدقيق، كشفت نويم عن لقاءها بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ولكن بعد أن أثارت تقارير متعددة تساؤلات حول دقتها، قال متحدث باسم مكتب نويم إنه تم ادراج رئيس كوريا الشمالية بالخطأ " في قائمة قادة العالم الذين قابلتهم نويم، وما كان ينبغي أن يحدث ذلك".

وقال الناشر إنه سيزيل الحكاية من النسخ المعاد طبعها بناءً على طلب نويم.

وتعرضت نويم لانتقادات حادة بسبب فقرات من كتابها في مقابلات مع شبكة سي بي إس، ونيوز نيشن، ونيوزماكس، وفوكس بيزنس نتورك.

وكان يُنظر إلى حاكمة داكوتا الجنوبية ذات يوم على أنها واحدة من أفضل المتنافسين على منصب نائب الرئيس ترامب في انتخابات نوفمبر، لكن جولة كتابها وغيرها من الخلافات أضعفت فرصها، وفقًا لمصادر قريبة من ترامب.