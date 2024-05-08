اتهامات ضد مبعوث واشنطن إلى إيران.. أرسل مواد سرية لبريده الشخصي وهاتفه

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قال اثنان من المشرعين الجمهوريين إنهما يعتقدان أن التصريح الأمني ​​للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي، الذي مُنح إجازة دون أجر، تم تعليقه لأنه أرسل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيلها على هاتفه المحمول الشخصي.

ولم يقدم السيناتور جيم ريش أعلى جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، أي مصدر لهذه المزاعم في رسالة بتاريخ 6 مايو إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أول من نشر الرسالة واطلعت عليها "رويترز" أمس الثلاثاء.



أعلى جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي مايكل ماكول

اتهامات لروب مالي

وجاء في الرسالة التي وفرت التفسير الأكثر تفصيلا حتى الآن لتعليق التصريح الأمني: "ندرك أن التصريح الأمني ​​للسيد مالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه المحمول الشخصي".

وأضافا في الرسالة: "يُعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية تمكنت من الوصول إلى بريده الإلكتروني و/أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها". وانتقدا الوزارة لعدم تقديم المزيد من المعلومات بشأن قضية مالي وطرحا 19 سؤالا حولها على بلينكن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مالي لا يزال في إجازة، مضيفا أنه "بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية".

إحياء الاتفاق النووي مع إيران

تم تعيين مالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021، وكانت مهمته هي محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وفشلت تلك الجهود بل وتزايد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضايا تتنوع بين البرنامج النووي ودعم طهران لقوات تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط وأول هجوم مباشر تشنه على الأراضي الإسرائيلية في 13 أبريل.