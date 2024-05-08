حقوق كولومبيا تدعم طلابها المساندين لغزة.. السوربون تخلي قاعة من المحتجين

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أبدت عميدة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأميركية الدعم لطلابها قائلة إنهم "مطلوبون للعمل دائما"، وذلك ردا على إعلان 13 قاضيا اتحاديا من المحافظين رفضهم تعيين خريجي الجامعة المرموقة.

وأعلن القضاة مقاطعة خريجي الجامعة يوم الاثنين، وعزوا ذلك إلى تعامل الجامعة مع الاحتجاجات الداعمة لغزة، ووصفوا حرم الجامعة في مانهاتن بأنه "حضانة للتعصب" في رسالة إلى رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق، وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر.

وقالت ليستر في بيان، الثلاثاء، إن خريجي كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "مطلوبون للعمل باستمرار من قبل كبرى الشركات في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك القضاء".

وجميع القضاة الموقعين على الرسالة عينهم الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب. لكن الأرقام تشير إلى أن تلك المقاطعة سيكون لها تأثير محدود على أرض الواقع.

ومعظم خريجي كلية حقوق جامعة كولومبيا يذهبون للعمل في شركات المحاماة الكبيرة. والتحق 21 من أصل 427 خريجا العام الماضي بالتدريب في السلك القضائي الاتحادي، أي حوالي خمسة بالمئة فقط وفقا لأحدث بيانات التوظيف الصادرة عن نقابة المحامين الأميركية.

في المقابل، التحق 20 بالمئة أو أكثر من خريجي كليات الحقوق بجامعات شيكاغو وييل وستانفورد عام 2023 بالتدريب في القضاء الاتحادي.

وجاءت كولومبيا في المرتبة 39 من بين 195 كلية حقوق أميركية من حيث النسبة المئوية لدفعة الخريجين الذين التحقوا بهذا التدريب.

ويختار القضاة الاتحاديون اثنين أو ثلاثة من خريجي كليات الحقوق سنويا للتدريب العملي لمدة عام، وهو ما قد يساعدهم في الحصول على وظائف مرموقة وعالية الأجر.

الشرطة الفرنسية تخلي قاعة في جامعة السوربون

وفي سياق متصل، تدخّلت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، في جامعة السوربون لوضع حدّ لاحتلال ناشطين مؤيّدين للفلسطينيين قاعة تدريس في الجامعة الباريسية المرموقة، في خطوة تجسّد رسائل الحزم التي أطلقتها الحكومة قبل يوم واحد فقط.

وبعد أقلّ من 24 ساعة على تعهّد رئيس الوزراء غابريال أتال بأنّه "لن يكون هناك أبداً حقّ في تعطيل" الجامعات الفرنسية، دخلت قوة من الشرطة الحرم الجامعي لإجلاء متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين احتلوا طوال ساعتين إحدى قاعات التدريس فيه "تضامناً" مع غزة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

والنشطاء الذين احتلوا القاعة وبلغ عددهم حوالي 100 ناشط، أخرجتهم الشرطة الواحد تلو الآخر إلى شارع قريب من الجامعة، وقد اضطر أفرادها في أحيان كثيرة لأن يحملوا المحتجّين وينقلوهم بالقوة إلى الخارج.

وأعلنت الشرطة أنّها أوقفت خلال إخلائها القاعة ما مجموعه 39 شخصاً.

وبينما كان عناصر الشرطة يخلون المحتجّين من قاعة التدريس، كان عشرات المناصرين للقضية الفلسطينية يحتشدون على مقربة من الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة حول الجامعة مردّدين هتاف "فلسطين ستعيش، فلسطين ستنتصر".