بعمر 18 عاماً.. نجل ترامب يدخل عالم السياسة

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رغم حداثة سنه، دخل بارون ترامب نجل الرئيس السابق دونالد ترامب عالم السياسة من أوسع أبوابها بعد اختياره من قبل الحزب الجمهوري كأحد مندوبي ولاية فلوريدا.

وكشف مسؤول في حملة ترامب أن بارون البالغ من العمر 18 عاماً، مهتم جداً بالعملية السياسية في البلاد، وفق ما كشف موقع "بوليتيكو".

إيفانكا بعيدة عن السياسة

إلى ذلك أظهرت نسخة من النتائج الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أن حزب الولاية اختار أيضاً أبناء ترامب الآخرين، بما في ذلك إريك ترامب كرئيس لوفده ودونالد ترامب جونيور وتيفاني بولس، وزوجها مايكل بولس كمندوبين.

في موازاة ذلك تعتبر إيفانكا ترامب هي الوحيدة من بين أبناء دونالد ترامب الخمسة التي ظلت بعيدة عن السياسة بعد أن كانت مستشارة كبيرة في إدارته.

ومثل العديد من أفراد عائلتها، فهي الآن تعتبر فلوريدا موطناً لها.

وعلى الرغم من أن القائمة تضم العديد من أفراد عائلة ترامب، إلا أنها تشمل أيضاً قادة من النظام البيئي للحزب الجمهوري في فلوريدا.

ومن بينهم مسؤولون أيدوا الحاكم رون ديسانتيس، بما في ذلك المدعي العام لفلوريدا آشلي مودي، ورئيس الولاية المعين داني بيريز، ورئيس مجلس الشيوخ المعين بن ألبريتون.

بالإضافة إلى بام بوندي، المدعي العام السابق لفلوريدا الذي أدار لجان العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترامب، هو مندوب كبير، كذلك سناتور الولاية راندي فاين، الذي قلب دعمه خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 من ديسانتيس إلى ترامب.

ترامب يتقدم على بايدن

وكان دونالد ترامب قد أعرب مؤخراً عن أسفه لأنه لن يتمكن من رؤية مدرسة بارون ترامب للدراسات العليا نظراً لمحاكمته في مانهاتن التي تنطوي على دفع أموال مقابل الصمت لممثلة سينمائية للبالغين، لكن القاضي تراجع وسمح له بحضور حفل الأسبوع المقبل في أكاديمية أوكسبريدج في ضواحي ويست بالم بيتش.

يذكر أن استطلاعات الرأي أظهرت أن دونالد ترامب يتقدم على الرئيس جو بايدن في فلوريدا بأكثر من 10 نقاط. وفاز دونالد ترامب بالولاية في عامي 2016 و2020.