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ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون (أرشيفية- فرانس برس)
ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون (أرشيفية- فرانس برس)

أمه ميلانيا دخلت على الخط.. ابن ترامب ينسحب قبل أن يبدأ

دبي - العربية.نت
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بعدما تصدر بارون ابن الـ18 عاما، أصغر أولاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عناوين الأخبار، انسحب الصغير من أول ظهور سياسي مقرر له كمندوب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في تموز/يوليو.

ميلانيا تصدر بياناً

فالشاب اليافع الذي كان بعيدا عن الأضواء، تصدر حديث الأوساط الأميركية هذا الأسبوع عندما بدا أنه سيكون أحدث عضو في عائلة ترامب يدخل الساحة السياسية.

ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون (أرشيفية- فرانس برس)
ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون (أرشيفية- فرانس برس)

لكن بيانا صادرا عن مكتب والدته ميلانيا، الزوجة الثالثة للرئيس السابق، سرعان ما وضع حدا لمخطط المؤتمر.

وقال البيان "بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من جانب الحزب الجمهوري في فلوريدا، فإنه يرفض بأسف المشاركة بسبب التزامات سابقة".

وسيشهد المؤتمر في ميلووكي تتويج ترامب رسميا منافسا جمهوريا للرئيس الديموقراطي جو بايدن، حيث يقوم مندوبو كل ولاية بتسمية مرشحهم لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

كما كان مقررا أن يظهر بارون إلى جانب أشقائه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وتيفاني ترامب كجزء من وفد فلوريدا.

بارون نجل ترمب المحبوب يدخل السياسة بعمر الثامنة عشرة من أوسع أبوابها

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ترعرع في البيت الأبيض

يذكر أن بارون كان ترعرع في البيت الأبيض عندما كان طفلا ووالده رئيسا.

وكانت إيفانكا، الابنة الكبرى لترامب، مستشارة كبيرة له خلال ولايته الرئاسية إلى جانب زوجها جاريد كوشنر، في حين أن دون جونيور واريك يحضرون بانتظام المناسبات الانتخابية لترامب.

وفي آذار/مارس، انتخبت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لارا زوجة اريك لمنصب قيادي.

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