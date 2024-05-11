ترامب يحسمها.. نيكي هيلي لن تكون نائبة له

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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح مجدداً للبيت الأبيض، السبت أن منافسته الجمهورية السابقة نيكي هيلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس.

وقال المرشح الجمهوري عبر موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "نيكي هيلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس"، مضيفاً: "لكنني أتمنى لها كل السعادة في العالم".

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تكهنات كثيرة

يأتي ذلك فيما تكثر التكهنات حول من سيرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر التي سيخوضها ضد الديمقراطي جو بايدن.

ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً: السناتوران تيم سكوت وجيه دي فانس والنائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك، وفق فرانس برس.

لكن بعض التقارير ذكرت أيضاً اسم نيكي هيلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

كان سيكون مفاجئاً

يشار إلى أن اختيار نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، كان سيكون مفاجئاً.

غير أن الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية تحظى بشعبية لدى الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين، وهي الأصوات التي قد يسحبها جو بايدن من دونالد ترامب.

وترفض أوساط دونالد ترامب تقديم تفاصيل حول الصفات التي يعتمدها المرشح في اختيار نائبه. وقال أحد مستشاريه إن "أي شخص يدعي أنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب... ما لم يكن اسم هذا الشخص هو دونالد ترامب".