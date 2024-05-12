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بايدن أرشيفية من رويترز

بايدن: الأسرى مقابل وقف النار

دبي - العربية.نت
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بعد تعليق المحادثات التي جرت في القاهرة من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رأى الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، أن الهدنة ممكنة غداً.

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إعادة الأسرى

في التفاصيل، قال سيد البيت الأبيض خلال حفل لجمع التبرعات أقيم خارج سياتل في ولاية واشنطن بمنزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، إنه من الممكن تنفيذ وقف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر، غداً مشترطاً إعادة حركة حماس للأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم في السابع من اكتوبر.

وأضاف بايدن على الرغم من تجنبه الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة،أنه في حال أطلقت حماس سراح الأسرى فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غدا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

تأتي هذه التطورات في وقت دعت فيه مصر حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة وتبادل الأسرى الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.

فقد انتهت الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس.

ونقل مصدر مصري رفيع أن الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

في حين أعلنت حماس الجمعة أن رفض إسرائيل المقترح الأخير لاتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة أعاد الأمور إلى المربّع الأول، مشيرة إلى أن ذلك دفعها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية.

هدنة ومفاوضات

يذكر أن حركة حماس كانت وافقت الاثنين على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، في وقت أكدت فيه الخارجية الأميركية أن الحركة لم توافق على الاتفاق بل أرسلت مقترحات كجزء من المفاوضات.

في حين أكدت إسرائيل أن هذا الطرح بعيد جدا عن مطالبها، وكررت معارضتها وقفا دائما لإطلاق النار طالما لم تهزم حماس، وفق زعمها.

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