قبول مزاعم ترامب أو خسارة الدعم.. مرشحو الحزب الجمهوري في مأزق

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خلال تقدمه لترشيح الحزب الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، زعم رجل الأعمال بيرني مورينو أن المطلعين السياسيين وشركات التكنولوجيا الكبرى ووسائل الإعلام زوروا انتخابات عام 2020.

ولكن بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في مارس/آذار، رفض مورينو القول ما إذا كان يعتقد أن جو بايدن قد هزم دونالد ترامب، وأصر على أن الناخبين يريدون التحدث عن قضايا أخرى.

تحول في الصورة

ويجري تحول في الصورة أيضا في ميشيغان المجاورة، حيث يتجنب عضو الكونغرس السابق مايك روجرز مناقشة تصويت عام 2020. وكان روجرز قد أعلن في وقت سابق أن الانتخابات "حرة ونزيهة"، وشبه ترامب بـ"رجل عصابة" لأنه ضغط على مسؤولي الانتخابات في جورجيا للعثور على المزيد من الأصوات له.

ويحاول روجرز، الذي يترشح الآن لعضوية مجلس الشيوخ بدعم من ترامب، المضي قدمًا بسرعة عندما سُئل عن تلك الآراء في المقابلات الإعلامية.

وقبل عامين، قام العديد من المرشحين البارزين من الحزب الجمهوري للمناصب العليا في الولايات المتأرجحة بتضخيم مزاعم ترامب بشأن الانتخابات، وأخبروا الناخبين أن الانتخابات الأخيرة قد سُرقت، وحذروهم من أن الانتخابات التالية قد تُسرق أيضًا.

وتبين أن هذا الموقف كان بمثابة رفض للعديد من الناخبين في الولايات المتأرجحة، مما ساهم في هزائم الجمهوريين في السباقات المهمة لمنصب حاكم الولاية والمناصب الأخرى على مستوى الولاية في أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا.

ولم تثن هذه النتائج ترامب عن ذلك، فقد اتبع نفس النهج الذي ينكر الانتخابات أثناء ترشحه للرئاسة هذا العام، في حين امتنع أيضا عن القول ما إذا كان سيقبل النتائج في عام 2024. وهو يطلق بشكل روتيني ادعاءات غير دقيقة حول الانتخابات في المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقال لأنصاره في تجمع حاشد في ضواحي ميلووكي إن "الديمقراطيين اليساريين المتطرفين قاموا بتزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020"

ولكن هذه المرة، أصبح العديد من الجمهوريين الذين يتنافسون إلى جانب ترامب في السباقات المتأرجحة أكثر غموضا بشأن موقفهم من انتخابات عام 2020. وسواء كانوا قد رفضوا في السابق ادعاءاته أو تبنوها، فإن مرشحي الحزب الجمهوري في بعض السباقات الأكثر أهمية هذا العام يتهربون الآن من هذا السؤال. وقد ابتعد عدد منهم عن مزاعمه الأكثر ضررًا، لكنهم حاولوا التقرب من أنصار ترامب من خلال التشكيك في قواعد التصويت.

"السير على حبل مشدود"

وتعكس هذه الديناميكية المأزق الذي يواجهه مرشحو الحزب الجمهوري في السباقات التنافسية، فإذا رددوا ادعاءات ترامب بأن الانتخابات سُرقت، فقد يؤدي ذلك إلى تنفير الناخبين المتأرجحين الذين سيحتاجون إلى دعمهم في نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا قالوا إن الأمر قد حدث بشكل عادل، فإنهم يخاطرون بصب غضب ترامب عليهم.

وقالت جيسيكا تايلور، التي تحلل سباقات مجلس الشيوخ لواشنطن بوست "عندما يتعين عليك طلب مباركة ترامب، أعتقد أن هذا هو المكان الذي يصبح فيه السير على حبل مشدود إلى حد ما".. وقد يكون الاستمرار في تفادي المشكلة أمرًا صعبًا.

ولا تزال هناك ستة أشهر متبقية على الحملة الانتخابية وسيواجه المرشحون أسئلة من خصومهم والناخبين ووسائل الإعلام حول آرائهم، وحذر الباحثون مرارا من مخاطر تبني الأكاذيب الانتخابية، قائلين إن الديمقراطيات تعتمد على قبول المرشحين الخاسرين لهزائمهم.