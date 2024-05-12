قصة أغنية "الثعبان" التي يستخدمها ترامب لمهاجمة المهاجرين

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قرأ الرئيس السابق، دونالد ترامب، المرشح لخوض السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، كلمات أغنية قال إنها تشبّه المهاجرين بثعبان وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرسي، السبت.

وخاطب المرشح الجمهوري أنصارا له تجمعوا في وايلدوود، في واحد من أول تجمعات حملته الانتخابية منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك، قائلا إنها أغنية تسمى "الثعبان" وتتحدث عن "الهجرة غير الشرعية ومدى غباء ما نفعله الآن".

تحكي كلمات الأغنية التي تلاها ترامب قصة امرأة تهتم بثعبان ضعيف عثرت عليه قبل أن تموت مسمومة بلدغة منه. واعتبر ترامب أن "هذه هي قصة بلدنا".

أغنية "الثعبان" كتبها أميركي من أصل إفريقي ناشط في مجال الحقوق المدنية ولاقت شهرة من خلال مغني السول آل ويلسون عام 1968. وهي لا تتحدث عن الهجرة لكن ترامب يستخدم كلماتها بانتظام وقد فعل ذلك أول مرة عام 2016 وفق صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post.

الرئيس الجمهوري السابق، الذي سيواجه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، يستخدم خطابا عنيفا بشكل متزايد تجاه المهاجرين في الولايات المتحدة.

وقبل بضعة أشهر، قال الجمهوري إن المهاجرين "يسممون دم" الولايات المتحدة، وهي تصريحات قوبلت بسيل من الانتقادات. واتهمه فريق حملة بايدن بتقليد أدولف هتلر.

وخلال حملته الرئاسية الأولى عام 2015 أثار ترامب صدمة بسبب تصريحات له حول المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم بأنهم "مغتصبون".

ثم وعد ببناء جدار ضخم على الحدود البالغ طولها 3000 كيلومتر مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأميركية وهو مشروع لم ينجز.