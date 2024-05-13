أميركا.. مقتل 3 وإصابة 12 في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما
حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد عمال بالقرب من بلدة ستوكتون عندما بدأت مشاجرة ووقع إطلاق نار
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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 مساء السبت إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما.
قال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة (والا-تي في) التلفزيونية إن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد عمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار.
أضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن. لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.
يبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألاباما.
قال ريد إن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.
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