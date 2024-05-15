بايدن يتحدى ترامب ويدعوه لمناظرته.. والأخير "مستعد"

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في مسلسل التحديات المستمر منذ أشهر بين الرجلين، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد لمناظرته مرتين قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، فيما قبل الأخير الدعوة في منشور كتبه على منصة سوشيال تورث.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

فقد دعا بايدن ترامب للانضمام إليه في مناظرتين رئاسيتين متلفزتين في يونيو وسبتمبر المقبلين، ودعا اقتراحه، الموضح في رسالة ومقطع فيديو، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين حملتي ترامب وبايدن حول القواعد ومضيفي الشبكة والمشرفين على الاجتماعات الفردية.

وأوضح الرئيس الأميركي اليوم الأربعاء، أنه مستعد لمناظرة منافسه الجمهوري مرتين قبل انتخابات الخامس من نوفمبر لكنه لن يشارك في المواجهات التلفزيونية التقليدية التي تنظمها لجنة المناظرات الرئاسية.

"خسر أمامي مرتين"

كما قال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس" "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة".

وأضاف "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى... سأفعل ذلك مرتين."

وأضاف بايدن: "لذلك دعنا نختار التواريخ يا دونالد. سمعت أنك متفرغ أيام الأربعاء".

فيما انتقد الرئيس الديمقراطي المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب في الفيديو بإشارة غير مباشرة إلى العطلة الأسبوعية في محاكمة ترامب المالية السرية في نيويورك.

"أنا مستعد وراغب"

من جانبه قبل ترامب تحدي الرئيس بايدن لإجراء مناظرتين قبل الانتخابات. وكتب ترامب على تطبيق "تروث سوشيال" الخاص به: "أنا مستعد وراغب". "لنستعد للحركة!!!"

وردا على سؤال حول أي تفضيل للشكل أو المواضيع، قال المتحدث باسم حملة بايدن-هاريس، مايكل تايلر، لشبكة MSNBC في مقابلة إنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين العمل عليها، بما في ذلك مشرفو الشبكة.

وقال تايلر: "السؤال الآن هو: هل سيفي دونالد ترامب بكلمته؟ هل سيصعد إلى المستوى هنا؟ لم نسمع منه بعد ولكننا سننتظر طوال اليوم".

يذكر أن ترامب، الذي رفض مناظرة منافسيه في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، تحدى في الأسابيع الأخيرة بايدن للمشاركة في مواجهة فردية معه، وعرض مناظرة الديمقراطي الحالي "في أي وقت وفي أي مكان".