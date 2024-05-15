مناظرتان بين بايدن وترامب.. وهذا موعدهما

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، الأول عبر منصة "إكس" والثاني عبر شبكته "تروث سوشيال"، أنهما سيجريان مناظرتين، الأولى في 27 حزيران/يونيو ، أما الثانية ففي 10 أيلول/سبتمبر.

وأكدت قناة ABC أنها ستستضيف المناظرة الثانية، بعدما أعلنت شبكة "CNN" أنها ستنظم المناظرة الأولى في إطار حملة انتخابات العام 2024.

وقالت "سي إن إن" في بيان إن المناظرة الأولى بين الرئيس الديمقراطي وسلفه الجمهوري ستجري بدون جمهور في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب-شرق).

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place. — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

جو يتحدى.. وترامب يوافق

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدى في وقت سابق الأربعاء منافسه دونالد ترامب بإجراء مناظرتَين قبل الانتخابات الرئاسية، الأولى في حزيران/يونيو والثانية في أيلول/سبتمبر، ووافق ترامب على الفور.

وقال الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاما والمرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر "حالياً يقول إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة جديدة". وأضاف في مقطع فيديو "في هذه الحالة... سأفعل ذلك مرتين".

كما أعلن فريق حملة بايدن من جهته أن الرئيس الأميركي يريد أن يجري أول مناظرة مع ترامب في إطار حملته الحالية بعد قمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/يونيو، والثانية "في بداية أيلول/سبتمبر".

I've also received and accepted an invitation to a debate hosted by ABC on Tuesday, September 10th.



Trump says he’ll arrange his own transportation. I’ll bring my plane, too. I plan on keeping it for another four years. — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

اقتراح بأكثر من مناظرتين

بدوره، رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الفور عبر شبكته "تروث سوشيال"، قائلاً "أنا مستعد ومصمم على إجراء مناظرة ضد جو المحتال في الموعدين المقترحين في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر". ويستخدم ترامب لقب "جو المحتال" للإشارة إلى خصمه.

وأضاف الجمهوري البالغ 77 عاماً "أقترح بشدة إجراء أكثر من مناظرتين".

"غرفة كبيرة جداً"

وبخلاف المعسكر الديمقراطي الذي يطالب بمواجهة من دون جمهور، اعتبر دونالد ترامب أنه لإضفاء "مزيد من الإثارة" على المناظرة يجب أن تجري في "غرفة كبيرة جدا، حتى لو أنه يبدو أن بايدن يخاف من الحشود".

وفي رسالته المصوّرة، قال جو بايدن ساخرا "لنختار التواريخ يا دونالد. سمعت أنك متفرغ الأربعاء".

وأشار الرئيس الأميركي إلى اليوم الوحيد الذي تتوقف خلاله محاكمة سلفه أسبوعياً، إذ يتعين عليه أن يمثل خلال باقي أيام الأسبوع أمام المحكمة في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

وردّ ترامب "أخبرني متى وسأكون هناك، حان وقت المعركة!!!".

3 مواعيد

هذا وأرسل فريق حملة جو بايدن رسالة إلى اللجنة التي تنظم عادة المناظرات الانتخابية، موضحاً أن مرشحه لن يلتزم بالجدول الزمني الذي حددته هذه اللجنة.

وكانت اللجنة قد حددت ثلاثة مواعيد هي 16 أيلول/سبتمبر، و1 تشرين الأول/أكتوبر، و9 تشرين الأول/أكتوبر.

ويرى معسكر بايدن أن المناظرة الأولى يجب أن تتم قبل الصيف، للأخذ في الاعتبار الأميركيين الذين سيصوتون مبكرا، إذ سيكون شهر أيلول/سبتمبر متأخرا جداً بالنسبة لهم.

كما طلب الرئيس الديمقراطي أيضًا، من بين مطالب أخرى، إجراء المناظرة من دون جمهور.

يذكر أن ترامب، الذي رفض مناظرة منافسيه في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، تحدى في الأسابيع الأخيرة بايدن للمشاركة في مواجهة فردية معه، وعرض مناظرة الديمقراطي الحالي "في أي وقت وفي أي مكان".