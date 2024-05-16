ليندسي غراهام: ولي العهد السعودي لديه رؤية واضحة ستغير وجه الشرق الأوسط

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أكد السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه رؤية واضحة ستغير وجه الشرق الأوسط، لافتا إلى أن السعودية واضحة بشأن حل الدولتين.

"يريد ضمانات أمنية"

وأضاف السيناتور الجمهوري في مقابلة مع "العربية" أن ولي العهد السعودي يريد إبرام اتفاقية دفاعية مع أميركا "وأنا أدعمه"، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي يريد ضمانات أمنية لإبرام اتفاق وحل الدولتين.

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"أفضل ضمان للسعودية"

وأوضح أن الاتفاق الدفاعي مع أميركا أفضل ضمان للسعودية بشأن كل طلباتها.

واعتبر غراهام أن قادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "فاسدون"، مشيرا إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل للفلسطينيين في غزة.

"إسرائيل مستعدة للحوار"

وقال إن إسرائيل مستعدة للجلوس على طاولة الحوار لأجل مستقبل الفلسطينيين، مضيفا "يجب التخلص من حماس قبل التفكير باليوم التالي للحرب في غزة".

كذلك قال إن حماس قد تعود بأشكال مختلفة إذا لم تنجز إسرائيل مهمتها في غزة.

"ضرب غزة بالنووي"

فيما نفى السيناتور الأميركي أنه طلب من إسرائيل ضرب غزة بالنووي، وأوضح: "لم أقل إن إسرائيل عليها إلقاء القنابل النووية على قطاع غزة، لكنني قلت إن هناك ضرورة للتخلص من حماس بأسرع وقت".

وكان غراهام طالب إسرائيل بأن تفعل كل ما عليها فعله لإنهاء الحملة العسكرية.

وقال في حديثه إلى كريستين ويلكر على قناة NBC في برنامج Meet the Press صباح الأحد، إن "إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام سلاح نووي، وذلك ببساطة لأن الولايات المتحدة فعلت ذلك في هيروشيما وناغازاكي في الأربعينات ضد اليابان التي شنت أوّلاً الحرب على الولايات المتحدة في بداية الحرب بهجومها على ميناء بيرل هاربور الأميركي".