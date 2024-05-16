بعد سيطرة مناصرين للفلسطينيين عليه.. الشرطة تستعيد مبنى بجامعة كاليفورنيا
المتحدثة باسم إدارة الشرطة في إيرفين أكدت أنه لن يتم الإفصاح عن عدد من تم إلقاء القبض عليهم لحين انتهاء العملية
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فيما تستمر الاحتجاجات الطلابية الأميركية على خلفية الحرب في غزة، استعادت الشرطة الأميركية فيما يبدو السيطرة على قاعة محاضرات بعدما سيطر محتجون مناصرون للفلسطينيين على مبنى بجامعة كاليفورنيا لعدة ساعات، حسبما صرح متحدث باسم الجامعة في إيرفين.
وقالت كاري ديفيز، المتحدثة باسم إدارة الشرطة في إيرفين، إن قوات من نحو عشرة من أجهزة إنفاذ القانون هرعوا إلى الحرم بعدما طلب مسؤولو الجامعة المساعدة.
وأضافت أنه لن يتم الإفصاح عن عدد من تم إلقاء القبض عليهم لحين انتهاء العملية.
سلسلة الاحتجاجات مستمرة
والمظاهرة في إيرفين الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الجنوب من لوس أنجلوس هي الأحدث في سلسلة الاحتجاجات بحرم جامعات في أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب في غزة.
ويطالب النشطاء المشاركون في الاحتجاجات بوقف لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين، ويحثون في الوقت نفسه الجامعات على عدم ضخ استثمارات في أنشطة تعود بالنفع على إسرائيل.
وقال توم فاسيتش المتحدث باسم الجامعة، إن ما بين 200 و300 متظاهر حاصروا قاعة في وقت لم تكن تشهد فيها محاضرات.
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