تقارير: بايدن وفريقه في حالة إنكار لنتائج استطلاعات الرأي السيئة

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لا يصدق الرئيس الأميركي جو بايدن أرقام استطلاعات الرأي السيئة، وكذلك العديد من أقرب مستشاريه، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويعد الاستخفاف باستطلاعات الرأي الضعيفة هو أمر حقيقي، وليس دعاية علنية، وفقا للديمقراطيين الذين تحدثوا بشكل خاص مع الرئيس وفريقه، وفقا لموقع "أكسيوس".

وفي السر والعلن، كان بايدن يخبر أي شخص يستمع إليه أنه يتقدم وربما يتقدم على منافسه دونالد ترامب في انتخابات العودة اعتبارًا من عام 2020.

وقال بايدن للمانحين خلال جولة في الساحل الغربي الأسبوع الماضي: "على الرغم من أن الصحافة لا تكتب عن ذلك، فمن الواضح أن الزخم في صالحنا، حيث تتجه استطلاعات الرأي نحونا وبعيدًا عن ترامب".

وقبل أيام قليلة، وفي مواجهة بعض أرقامه السيئة في استطلاعات الرأي في مقابلة نادرة مع شبكة "سي إن إن"، قدم بايدن لائحة اتهام أكثر شمولاً لمنهجية الاقتراع قائلا "لقد كانت بيانات الاقتراع خاطئة طوال الوقت. كم عدد الأشخاص الذين تقومون باستطلاع رأيهم في شبكة سي إن إن. كم عدد الأشخاص الذين يتعين عليك الاتصال بهم للحصول على إجابة واحدة؟".

وكانت أحدث استطلاعات الرأي في الولايات الست التي من المرجح أن تحدد السباق الرئاسي وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن لا ترسم صورة وردية لبايدن.

وأظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي شمل عينات من أكثر من 4000 شخص عبر الولايات المتأرجحة، فوز ترامب بخمس ولايات بين الناخبين المسجلين.

وبالمثل، وجد استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ نيوز " الشهر الماضي، أن بايدن يتخلف عن ترامب في ست من الولايات السبع المتأرجحة.

وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الوطنية تقدم بايدن أو تعادله مع ترامب وفي العديد من استطلاعات الرأي الأخرى، يقع الرئيس ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات. وهذا أعطى الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء الذخيرة للادعاء بأن لديهم الزخم.

ويحب بايدن أن يستشهد بأرقامه في استطلاع للرأي أجرته مؤخراً شبكة "PBS/Marist"، والتي تظهر تقدمه.

وتثبت أخطاء الاستطلاع في السنوات الأخيرة أن الاقتراع ليس هو القدر فقد تفوق أداء ترامب في استطلاعات الرأي في عامي 2016 و2020، وكان أداء الديمقراطيين أفضل من المتوقع في العديد من الانتخابات النصفية لعام 2022.

كما أن العديد من جوانب ترشيح ترامب، بما في ذلك معاركه القانونية غير المسبوقة، تضيف المزيد من الغموض إلى التوقعات الانتخابية.

ومهما كان شعوره تجاه جميع استطلاعات الرأي العامة، فمن الواضح أن بايدن مطلع جيدًا عليها وغالبًا ما يتعمق في تفاصيلها الداخلية.

وقال خلال تجمع انتخابي في تامبا بولاية فلوريدا "في آخر 23 استطلاعًا وطنيًا، تقدمت في 10 منها، وتقدم ترامب في ثمانية، وتعادلنا في خمسة".

ويشعر بايدن ومستشاروه بأن الاستطلاعات تقلل من تقديرهم خصوصا من قبل مؤسسة العاصمة واستطلاعات الرأي العامة، لكنهم يشعرون بالارتياح بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لعام 2020. ويقولون إن الناخبين يقدرون "جو بايدن" عندما يكون الأمر مهمًا.

وقال المتحدث باسم بايدن كيفن مونوز "ستكون هذه الانتخابات متقاربة مثل جميع السباقات الرئاسية. ما يهم هو أي مرشح لديه أجندة شعبية وفائزة، وأي مرشح وحملته يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى الناخبين الذين سيقررون هذه الانتخابات وهذا المرشح هو جو بايدن".

ويعتقد بعض الديمقراطيين أن فريق بايدن في حالة إنكار بشأن الاقتراع ويسير أثناء نومه نحو الهزيمة. كما أن فريق بايدن مقتنع بأن البلاد لن تعيد انتخاب ترامب بمجرد مواجهة الاختيار في نوفمبر.