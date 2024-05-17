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ترامب وهايلي
الانتخابات الأميركية

ترامب: حصلت على 90% من ناخبي هايلي وسأحصد الباقين

اتخذ الرئيس جو بايدن وحملته خطوات لمحاولة جذب ناخبي هايلي

بندر الدوشي - واشنطن
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رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، فكرة خسارة الناخبين الذين ذهبوا لصالح المرشحة السابقة للحزب الجمهوري نيكي هايلي، في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السابق عندما سئل عما إذا كان سيحاول استعادة الناخبين الذين ذهبوا لصالح هايلي في الانتخابات التمهيدية مثل ولاية ويسكونسن، في مقابلة مع برنامج "سكريبس نيوز": "حسنًا، لقد حصلت على عدد قليل جدًا من الناخبين نسبيًا، ما يقرب من 90 بالمائة، على ما أعتقد".

وتابع ترامب: "سأحصل على جميع ناخبي هايلي. أجرينا للتو استطلاعًا ونتقدم على الرئيس جو بايدن بفارق كبير في ويسكونسن، حوالي نقطتين أو 3 نقاط، وفي استطلاع آخر نتقدم عليه بفارق 5 نقاط".

وتأتي تعليقات ترامب بعد سلسلة من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حصلت فيها هايلي على دعم كبير من الناخبين على الرغم من انسحابها قبل بضعة أشهر.

وحصلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة على 20% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية في ميريلاند، و18% في نبراسكا، و9.4% في وست فرجينيا، و21.7% بولاية إنديانا.

واتخذ الرئيس بايدن وحملته خطوات لمحاولة جذب ناخبي هايلي وسط استيائهم الواضح من الرئيس السابق.

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وقال بايدن في مارس: "ذكر ترامب أنه لا يريد أنصار هايلي، وأريد أن أكون واضحا: ثمة مكان لهم في حملتي".

وأسقطت حملة بايدن إعلانًا في وقت سابق من هذا العام يتضمن مقاطع لترامب ينتقد هايلي وسط الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، محذرًا: "إذا صوتت لصالح هايلي، فإن دونالد ترامب لا يريد صوتك".

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