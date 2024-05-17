حكم بالسجن 30 عاماً بحق المدان بمهاجمة زوج نانسي بيلوسي بمطرقة

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صدر حكم يوم الجمعة بالسجن 30 عاما بحق المدان بمهاجمة زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة بمطرقة.

وأصدرت القاضية جاكلين سكوت كورلي، الحكم على ديفيد ديباب (44 عاما)، الذي أدانته هيئة محلفين في نوفمبر الماضي بمحاولة خطف المسؤولة الفيدرالية نانسي بيلوسي والاعتداء على أحد أفراد أسرتها.

وكان الادعاء العام قد طالب بعقوبة السجن 40 عاما. وحُكم على ديباب بالسجن 20 عامًا عن تهمة واحدة، و30 عامًا عن تهمة أخرى. وستنفذ الأحكام بشكل متزامن.

كما تم الحكم عليه أيضًا بالسجن لمدة 18 شهرًا التي قضاها في الحجز. وكان محامو الدفاع قد طلبوا من القاضية تخفيف الحكم إلى السجن 14 عاما، مشيرين إلى أن المدان كان يمر بوقت عصيب في حياته وليس له تاريخ إجرامي سابق.

إلا أن كورلي قالت إنها وضعت في الحسبان عند إصدار الحكم على ديباب حقيقة أنه اقتحم منزل مسؤول عام، وهو عمل غير مسبوق في تاريخ البلاد.

واعترف ديباب خلال المحاكمة بأنه اقتحم منزل عائلة بيلوسي في سان فرانسيسكو في 28 أكتوبر 2022، بنية احتجاز رئيسة مجلس النواب كرهينة و"كسر ركبتيها" إذا كذبت عليه. كما اعترف أيضاً بضرب زوجها بول بيلوسي بمطرقة.