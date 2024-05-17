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A worker sweeps up shards of broken glass on McKinney near Travis after heavy wind and rain ripped through the region Thursday, May 16, 2024, in Houston. (Kirk Sides/Houston Chronicle via AP)
من العاصفة في هيوستن

عاصفة استثنائية تقتل 4 أشخاص بهيوستن وتقطع التيار عن 800 ألف

العاصفة الرعدية ضربت المدينة الواقعة جنوب شرق تكساس برياح تتراوح سرعتها بين 129 و161 كيلومتراً في الساعة

العربية.نت
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قال جون وايتمير رئيس بلدية هيوستن في ولاية تكساس الأميركية، إن عاصفة عاتية محملة برياح بقوة الإعصار ضربت المدينة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل وتهشيم نوافذ بنايات مرتفعة وقطع الكهرباء عن نحو 800 ألف منزل ليغرق معظم المدينة في الظلام.

وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية أن أغلب وسط المدينة وحيها التجاري تتناثر فيه أعمدة الكهرباء التي سقطت وزجاج النوافذ المهشمة بعد العاصفة التي أسقطت أيضاً أعمدة الإنارة والمرور في المدينة.

وقال وايتمير من مركز عمليات الطوارئ بهيوستن إن العاصفة الرعدية ضربت المدينة الواقعة جنوب شرق تكساس، وهي المركز الحضري الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولاية، برياح تتراوح سرعتها بين 129 و161 كيلومتراً في الساعة.

وحث السكان على البقاء في منازلهم، وأضاف أن المدارس العامة ستغلق اليوم الجمعة، وأن السلطات المحلية تطلب من كل العاملين غير الأساسيين اعتبار اليوم عطلة.

وقال وايتمير إن أربعة على الأقل تأكد مقتلهم بأسباب تتعلق بالعاصفة أغلبهم لقوا حتفهم نتيجة تساقط أشجار. وأشار إلى أن العاصفة هبت دون سابق إنذار، وهو ما لم يمنح السكان الكثير من الوقت للاحتماء منها.

من العاصفة في هيوستن
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  • من العاصفة في هيوستن
  • من العاصفة في هيوستن
  • من العاصفة في هيوستن
  • من العاصفة في هيوستن
  • من العاصفة في هيوستن
  • من العاصفة في هيوستن
(6 صور)
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
من العاصفة في هيوستن
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هذا وحث مسؤولون السكان على الابتعاد عن الطرق، حيث العديد منها مغلق. وقد غمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار وأسلاك الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة.

وقال وايتمير إن سرعة الرياح وصلت إلى 160 كيلومتراً في الساعة، مضيفاً أن "العواصف القوية تذكرنا بالإعصار آيك" الذي ضرب المدينة عام 2008"، مضيفاً أن "منطقة وسط المدينة في حالة من الفوضى".

وتابع "تعرّضت مباني المكاتب في وسط المدينة لأضرار جسيمة.. أكثر من 800 ألف عائلة محرومة من الكهرباء"، واصفا هذه العاصفة ب"الاستثنائية".

يذكر أن هيوستن هي رابع كبرى مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان حيث يقطنها 2.4 مليون نسمة.

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