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كامالا هاريس (أ ف ب)
كامالا هاريس (أ ف ب)
الانتخابات الأميركية

كامالا هاريس نائبة بايدن تقبل مناظرة نائب ترامب

موعد المناظرة سوف يأتي بعد أسبوع من المؤتمر الجمهوري في أغسطس

بندر الدوشي - واشنطن
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قالت حملة الرئيس الأميركي جو بايدن إن نائبته كامالا هاريس قبلت، الخميس، دعوة من شبكة سي بي إس نيوز للمشاركة في مناظرة نائب الرئيس في يوليو أو أغسطس.

وتأتي دعوة نائب الرئيس للمناظرة بعد أن وافق كل من الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب على إجراء المناظرات الرئاسية يومي 27 يونيو و10 سبتمبر، والتي سوف تستضيفها سي إن إن وإيه بي سي نيوز.

وقبلت حملة بايدن الدعوة للمشاركة في مناظرة نائب الرئيس داخل الاستوديو، إما في 23 يوليو أو 13 أغسطس.

وقالت حملة بايدن: "نتطلع إلى قبول حملة ترامب لأحد هذه التواريخ حتى يمكن تحديد التقويم الكامل للمناظرات لهذه الحملة".

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وسيأتي موعد مناظرة نائب الرئيس في 23 يوليو بعد أقل من أسبوع من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وأشار ترامب، المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري، إلى أنه قد يعلن عن مرشحه لمنصب نائب الرئيس قبل وقت قصير من المؤتمر، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

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