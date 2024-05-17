كينيدي يتهم بايدن وترامب بالعمل على استبعاده من المناظرة

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه ليس لديه مشكلة "في انضمام المرشح المستقل روبرت إف كينيدي جونيور إليه والرئيس جو بايدن على المسرح إذا استوفى كينيدي معايير المناظرات الرئاسية في يونيو وسبتمبر".

وأوضح لكبير المراسلين السياسيين لقناة WTMJ-TV ميلووكي تشارلز بنسون "لن أواجه أي مشكلة إذا حصل على المنصة مهما كان". وتابع "لكنه منخفض للغاية ويبدو أنه يسير في الاتجاه الآخر، في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، لن أواجه مشكلة في ذلك، وإذا تأهل فلن أواجه أي مشكلة".

وبعد أشهر من التكهنات حول ما إذا كان ترامب وبايدن سوف يتناظران، التزمت الحملتان يوم الأربعاء بإجراء مناظرتين، في 27 يونيو و10 سبتمبر.

وبعد فترة وجيزة من الاتفاق على المناظرات، اتهم روبرت كينيدي جونيور ترامب وبايدن بـالتواطؤ لإبعاده عن المسرح. وكتب كينيدي في منشور على موقع "إكس": "إنهم يحاولون استبعادي من مناظرتهم لأنهم يخشون أن أفوز".

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وأخبر ترامب أيضًا قناة NBC أنه من المحتمل أن يعلن عن اختياره لمنصب نائب الرئيس في هذا الصيف، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، المقرر عقده هناك في الفترة من 15 إلى 18 يوليو.

وتابع "ربما تكون هذه فرصة جيدة جدًا، على ما أعتقد. لن أقول إن أي شيء مؤكد بنسبة 100% لكننا نقترب كثيرًا وسأفعل ذلك في ميلووكي".

وهذا هو أكثر ما قاله ترامب وضوحًا بشأن جدوله الزمني لاختيار نائب الرئيس.

في غضون ذلك، كان المتنافسون المحتملون يجمعون الأموال مع ترامب ويتحدثون نيابة عنه خارج محكمة نيويورك حيث تعقد محاكمته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت.

وكثف ترامب، الذي قال منذ أشهر إن ترشيح كينيدي سيضر بفرص بايدن أكثر من فرصته، انتقاداته للمرشح المستقل.

وفي مقطع فيديو نُشر مؤخرًا على موقع Truth Social، وصف ترامب كينيدي بأنه "نبات ديمقراطي" و"ليبرالي يساري متطرف".

وقال ترامب في المنشور: "إنه ليس جمهوريًا، لذا لا تعتقد أنك ستصوت له وستشعر بالارتياح".

وأظهرت استطلاعات الرأي المختلفة أن كينيدي يأخذ الكثير من كل مرشح.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الوطنية مؤخرًا فوز كينيدي بمزيد من الدعم من الناخبين الذين اختاروا ترامب في مواجهة مباشرة مع بايدن.