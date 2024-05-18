رغم حظر النشر.. ترامب يهاجم محكمة "شراء الصمت" بطريقة ذكية

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قد يكون الحل البديل لأمر حظر النشر الذي أصدر ضد الرئيس السابق ترامب هو السماح لوكلائه بالقيام بالحديث وتوافد الموالين لترامب على محكمة مانهاتن في الأيام الأخيرة ورددوا العديد من الانتقادات التي لم يتمكن ترامب من قولها بموجب أمر حظر النشر.

ويمنعه الأمر من التعليق على المحلفين والشهود وموظفي المحكمة وأفراد الأسرة المرتبطين بالقضية.

واختبر ترامب مرارا حدود أمر حظر النشر، ما دفع القاضي المشرف على القضية إلى تحذيره من أن أي تهديدات مستقبلية قد تؤدي إلى سجنه ورفضت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم الثلاثاء طلبا من فريق ترامب لإلغاء أمر حظر النشر.

وانتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أحد أعضاء حاشية ترامب الذين حضروا المحكمة يوم الثلاثاء، الشاهد النجم في القضية، مايكل كوهين، ووصفه بأنه "رجل من الواضح أنه في مهمة من أجل الانتقام الشخصي."

وعمل فريق ترامب على تصوير مساعد الرئيس السابق على أنه غير أمين وغير جدير بالثقة.

وانتهى كوهين من الإدلاء بشهادته أمام الادعاء يوم الثلاثاء قبل أن يواجه فريق ترامب في استجواب متوتر.

وانتقد النائب الجمهوري بايرون دونالدز الذي حضر المحكمة أيضًا يوم الثلاثاء، ابنة القاضي الذي يرأس المحاكمة، القاضي خوان ميرشان.

وقد طارد ترامب مرارًا ابنة ميرشان، التي تعمل مع السياسيين الديمقراطيين. ودفعت هجمات ترامب على ابنة القاضي إلى تنفيذ أمر حظر نشر موسع.

وقال رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري، لشبكة فوكس نيوز: "هذا اضطهاد مُسيس".

وأصبحت محكمة نيويورك مكانًا جديدًا لحلفاء ترامب والمرشحين لمنصب نائب الرئيس لإثبات دعمهم للرئيس السابق المتهم والمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض.

كما حضر حاكم داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، المنافس المحتمل لمنصب نائب ترامب، المحكمة يوم الثلاثاء. وقال بورغوم إن المحاكمة أبعدت ترامب عن مسار الحملة الانتخابية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم السيناتور جي دي فانس الجمهوري من ولاية أوهايو وهو مرشح محتمل آخر لمنصب نائب الرئيس لترامب، كوهين قائلاً: "هل يصدق أي شخص عاقل حقًا أي شيء يقوله مايكل كوهين؟"

وعندما سأل أحد المراسلين ترامب يوم الثلاثاء عما إذا كان يوجه مندوبيه للتحدث نيابة عنه، قال: "لدي الكثير من الوكلاء وهم يتحدثون بشكل جميل للغاية ويأتون من جميع أنحاء واشنطن".

وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية في بيان لها إن "ترامب يعقد اجتماعًا لأتعس مجموعة من الموالين لـ MAGA ... اليائسين للحصول على الدعم العاطفي والغطاء السياسي بينما يقضي أسبوعًا آخر في الاهتمام بشؤونه الشخصية بدلاً من التحدث إلى الناخبين الفعليين".

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الديمقراطية، أليكس فلويد: "يبدو أن فرقة ترامب المثيرة للشفقة من متطرفي ماقا ليس لديهم ما يفعلونه أفضل من ترديد أكاذيب ترامب والإيماء بالموافقة في الخلفية لأنهم بالتأكيد لا يقومون بوظائفهم اليومية في خدمة ناخبيهم".