مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
علم أميركا السعودية

البيت الأبيض: نقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأميركي تقدماً كبيراً في المحادثات مطلع هذا الأسبوع.

السفير الصيني لـ"العربية.نت": السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب السعودية خاص السفير الصيني لـ"العربية.نت": السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب

"الاقتراب من اتفاق"

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الجانبين اقتربا "أكثر من أي وقت مضى" من اتفاق صار الآن "شبه نهائي".

مادة اعلانية

وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن والرياض على وشك التوصل إلى اتفاق بخصوص ضمانات أمنية ومساعدة نووية مدنية.

استعراض العلاقات الاستراتيجية

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل، الأحد، مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحثا الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها، فضلاً عما يجري العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تفاصيل مشروع القرار الثلاثي لدول "الترويكا" الأوروبية ضد أنشطة إيران النووية تفاصيل مشروع القرار الثلاثي لدول "الترويكا" الأوروبية ضد أنشطة إيران النووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط