أكثر من 70% يريدون مشاركة كينيدي في المناظرات الرئاسية

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يريد 7 من كل 10 ناخبين في استطلاع جديد رؤية مرشحي الطرف الثالث والمستقلين في المناظرات الرئاسية في هذه الدورة، حيث يستعد الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب للمواجهة وجهاً لوجه.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة "هارفارد CAPS/Harris" أن 79% من الناخبين يريدون أن يتناظر بايدن وترامب، بينما يعتقد 71% أن تلك المناظرات يجب أن تشمل مرشحين من خارج الأحزاب الرئيسية إذا تجاوزوا الاشتراطات مع إدراج روبرت إف كينيدي جونيور كمرشح محتمل وهو مثال لأحد هؤلاء المرشحين.

وقال مارك بن، المدير المشارك للاستطلاع "يريد الأميركيون دائمًا سماع كل شيء واختبار مرشحيهم. كما أن الناخبين يريدون رؤية المناظرات وسيرحبون بكينيدي في المناظرة أيضًا".

وبعد أشهر من التكهنات حول ما إذا كانت المناظرة ستحدث، اتفق بايدن وترامب الأسبوع الماضي على مناظرتين رئاسيتين، من المقرر إجراؤهما في يونيو على شبكة سي إن إن وفي سبتمبر على شبكة "ABC".

واعترض كينيدي على استبعاده، قائلاً إن ترامب وبايدن "يتواطآن لاستبعاده من المناظرات".

وقال 73% من المشاركين في الاستطلاع إن على ترامب وبايدن الالتزام بالمناظرات الرئاسية الثلاث ومناظرات نائب الرئيس التي نظمتها تاريخياً لجنة المناظرات الرئاسية، بدلاً من التفاوض بشروطهما الخاصة.

لكن بايدن أبلغ اللجنة الأسبوع الماضي أن حملته ستعمل مباشرة مع وسائل الإعلام لترتيب المناظرتين الصيفيتين مع ترامب، مما يثير التساؤلات حول فعالية منظمي المناظرات.

وكانت اللجنة قد خططت لبدء الأمور بمناظرة في سبتمبر/أيلول، تليها مناظرتان أخريان في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن المناظرات ستوفر "معلومات قيمة" للناخبين حول من سيختارون أوراق اقتراعهم لعام 2024، بينما قال 37% إنه من غير المرجح أن تفعل المناقشات ذلك.

ويعتقد ما يزيد قليلاً عن نصف الناخبين، أو 54%، أن الميكروفونات في المناظرة يجب أن يتم قطعها تلقائيًا عند انتهاء وقت المتحدث، بدلاً من أن تكون متدفقة بحرية ويديرها أعضاء الصحافة.

وبالعودة إلى عام 2020، اعتمدت اللجنة قواعد جديدة لكتم صوت الميكروفونات أثناء تشاجر ترامب وبايدن.

ويقول 7 من كل 10 ناخبين في الاستطلاع أيضا إنهم اتخذوا قرارهم بشأن من سيصوتون له في الخريف ولكن نصف المستقلين يقولون إنهم لم يقرروا بعد، مما قد يكون له تأثير على ما يستعد ليكون سباقا تنافسيا.