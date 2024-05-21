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الكونغرس الأميركي - رويترز
الكونغرس الأميركي
الشرق الأوسط

الكونغرس الأميركي يدرس إمكانية فرض عقوبات على "الجنائية الدولية"

رئيس مجلس النواب مايك جونسون قال إن المشرعين الأميركيين يدرسون إمكانية فرض العقوبات حال إصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو

العربية.نت، أسوشييتد برس
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أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المشرعين الأميركيين يدرسون إمكانية فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية حال إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان جونسون، فإن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ناجمة عن "حملة الضغط على إسرائيل"، التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وقال جونسون: "في غياب قيادة البيت الأبيض، يدرس الكونغرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها ستواجه عواقب إذا مضت قدما [بمذكرة الاعتقال]".

وفي وقت سابق، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، وكذلك بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.

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وجاء في بيان خان: "إن النيابة العامة لديها "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أراضي إسرائيل وفلسطين (في قطاع غزة)، اعتباراً من 8 أكتوبر 2023".

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