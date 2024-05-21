مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
دونالد ترامب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
الانتخابات الأميركية

فريق الدفاع عن ترامب ينتهي من تقديم الشهود والأدلة في قضية "شراء الصمت"

تحتاج إدانة المتهم إلى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين. وفي حال حصول ذلك، يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

انتهى فريق الدفاع عن دونالد ترامب من تقديم الشهود والأدلة إلى المحكمة في محاكمته الجنائية المعروفة إعلاميا بـ"شراء الصمت"، الثلاثاء، من دون إدلاء الرئيس السابق بشهادته، فيما أشار القاضي إلى أنه يتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها الأسبوع المقبل.

وقال القاضي خوان ميرتشان لهيئة المحلفين في نيويورك "الثلاثاء المقبل.. ستستمعون إلى المرافعات الختامية للمحامين.. وأتوقع أن تبدأوا مداولاتكم في مرحلة ما الأربعاء".

تتعلّق القضية بالاشتباه بدفع ترامب المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء، سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية إلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين.

محاكمة ترامب في قضية "شراء الصمت" تدخل مرحلتها النهائية أميركا محاكمة ترامب محاكمة ترامب في قضية "شراء الصمت" تدخل مرحلتها النهائية
رغم حظر النشر.. ترامب يهاجم محكمة "شراء الصمت" بطريقة ذكية أميركا الانتخابات الأميركية رغم حظر النشر.. ترامب يهاجم محكمة "شراء الصمت" بطريقة ذكية

وتلقى على عاتق هؤلاء المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على علاقة جنسية جمعتها بترامب. ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتحتاج إدانة المتهم إلى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين. وفي حال حصول ذلك، يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تفاصيل مشروع القرار الثلاثي لدول "الترويكا" الأوروبية ضد أنشطة إيران النووية تفاصيل مشروع القرار الثلاثي لدول "الترويكا" الأوروبية ضد أنشطة إيران النووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط