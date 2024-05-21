فريق الدفاع عن ترامب ينتهي من تقديم الشهود والأدلة في قضية "شراء الصمت"

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انتهى فريق الدفاع عن دونالد ترامب من تقديم الشهود والأدلة إلى المحكمة في محاكمته الجنائية المعروفة إعلاميا بـ"شراء الصمت"، الثلاثاء، من دون إدلاء الرئيس السابق بشهادته، فيما أشار القاضي إلى أنه يتوقع أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها الأسبوع المقبل.

وقال القاضي خوان ميرتشان لهيئة المحلفين في نيويورك "الثلاثاء المقبل.. ستستمعون إلى المرافعات الختامية للمحامين.. وأتوقع أن تبدأوا مداولاتكم في مرحلة ما الأربعاء".

تتعلّق القضية بالاشتباه بدفع ترامب المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء، سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية إلى الأعضاء الـ12 في هيئة المحلفين.

وتلقى على عاتق هؤلاء المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على علاقة جنسية جمعتها بترامب. ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتحتاج إدانة المتهم إلى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين. وفي حال حصول ذلك، يعود إلى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل إلى السجن.