هانتر بايدن يطلب من المحكمة تأجيل محاكمته

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طلب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، مرة أخرى من محكمة الاستئناف الفيدرالية، يوم الاثنين، تأجيل محاكمته المقبلة بشأن تهم الأسلحة الفيدرالية، وفقًا لموقع "أكسيوس".

ورفضت المحكمة نفسها في السابق رفض القضية وأفسحت المجال لبدء المحاكمة الجنائية مطلع الشهر المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، طلب نجل الرئيس أيضًا من قاضٍ فيدرالي تأجيل محاكمة منفصلة بشأن رسوم الضرائب الفيدرالية في كاليفورنيا، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر المقبل.

ودفع نجل بايدن بأنه غير مذنب في كلتا الحالتين. وطلب محامو بايدن من محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة مراجعة قضية تهم السلاح وإعادة الاستماع إلى محاولته رفض لائحة الاتهام.

كما جادلوا بأن الجدولة لا تترك وقتًا كافيًا بين محاكماته.

وكتب محاموه في الملف: "ليس هناك ضرورة ملحة لإجراء محاكمة فورية لهانتر بايدن، لكن المحكمة المحلية تمضي قدما في المحاكمة في 3 يونيو 2024 وتفرض جميع أعباء ما قبل المحاكمة التي تأتي مع ذلك".

وتم توجيه الاتهام إلى بايدن العام الماضي بثلاث تهم تتعلق بحيازته غير القانونية المزعومة لسلاح ناري.

واتهم هانتر بايدن بتزوير نموذج للحصول الأسلحة النارية الفيدرالية وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني أثناء استخدام المخدرات.