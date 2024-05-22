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كوارث طبيعية

إعصار قوي يتسبب في سقوط قتلى وجرحى بولاية أيوا الأميركية

أعلن حاكم أيوا حالة الطوارئ في 15 مقاطعة بالولاية

العربية.نت، وكالات
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لقي عدة أشخاص حتفهم يوم الثلاثاء، وأصيب نحو 10 عندما اجتاح إعصار قوي بلدة صغيرة في ولاية أيوا الأميركية، ما أثار مشاهد كئيبة لمنازل ومتاجر مدمرة، وأشجار متساقطة، وسيارات محطمة، وركام متناثر.

فقد اجتاح إعصار قوي البلدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأظهرت صور من بلدة غرينفيلد دمارا كبيرا، حيث سويت منازل بالأرض، وسقط العديد من توربينات الرياح الكبيرة.

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(3 صور)

ودمر الإعصار جزءا كبيرا من بلدة غرينفيلد التي يبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة وتقع على بعد 88 كيلومترا جنوب غربي مدينة دي موينز، وذلك خلال يوم شهد هبوب عدة أعاصير وهطول أمطار غزيرة في عدة ولايات.

وقال أليكس دينكلا، المسؤول بالشرطة المحلية في أيوا، "دمر الإعصار جزءا كبيرا من البلدة...نؤكد أن هناك عددا من الوفيات بسبب الإعصار".. وأضاف أن السلطات ما زالت بصدد تحديد العدد الإجمالي للضحايا. كما ذكر أن هناك ما لا يقل عن 12 إصابة وسط دمار واسع النطاق في غرينفيلد.

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وقالت السلطات إنها لن تسمح بدخول غرينفيلد حتى صباح اليوم الأربعاء، وأمرت الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بمغادرة المدينة مساء الثلاثاء.

وأعلن حاكم أيوا كيم رينولدز حالة الطوارئ في 15 مقاطعة بالولاية.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية أمس الثلاثاء تحذيرات من عواصف بمعظم مناطق أيوا وعدة ولايات بالغرب الأوسط الأميركي منها مناطق في مينيسوتا وويسكونسن.

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