جلسة ساخنة.. اتهامات وجدل بين مساعد ترامب والمدعين بقضية الوثائق

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في جلسة استماع ساخنة حول قضية الوثائق السرية، تحدى محامي المتهم المشارك في قضية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المدعين العامين.

فقد استهدف محامي والت ناوتا، مساعد ترامب الخاص، سلوك المدعين العامين في قضية الوثائق السرية بجلسة استماع أمس الأربعاء، وهي الأولى منذ أن أجّل القاضي المحاكمة إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المحامي ستانلي وودوارد، أن المدعين استهدفوا موكله بالمحاكمة بعد أن رفض التعاون ضد ترامب في التحقيق، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

تحذير لمحامي مساعد ترامب

كذلك أشار محامي الدفاع أيضاً إلى أن المدعي العام في القضية حذره في وقت سابق من التحقيق، وأنه بحاجة إلى توخي الحذر وإلا "فسيفسد" محاولته لتولي منصب القضاء في واشنطن العاصمة.

وفسر المحامي هذا التعليق أو التحذير على أنه يهدف إلى إقناعه بالضغط على موكله ناوتا للمساعدة في التحقيق.

في المقابل وصف ديفيد هارباخ، المدعي العام في فريق المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث، الذي رفع القضية، مزاعم وودوارد بأنها "قمامة" و"خيال".

وقال إن التصريحات المنسوبة إلى زميله جاي برات أُخرجت من سياقها. وقال وودوارد إنه سيكون على استعداد للإدلاء بشهادته تحت القسم بشأن ذلك.

توترات متصاعدة

وكشف اللقاء عن التوترات المتصاعدة بين الجانبين في قضية غارقة في التأخير وتباطأت بسبب النزاعات القانونية التي لم يحلها القاضي المعين من قبل ترامب، إيلين كانون.

وكانت هذه القضية، من بين أربع محاكمات جنائية ضد ترامب، قد حددت للمحاكمة في 20 مايو/أيار، لكن كانون ألغى موعد المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر.

واعترف وودوارد لكانون بعدم وجود أدلة كافية لرفض لائحة الاتهام على أساس الملاحقة الانتقامية.

لكنه قال إن لديه ما يكفي ليأمر المدعين بتسليم جميع الاتصالات التي لديهم بشأن ناوتا لمعرفة ما إذا كان هناك عداء.

وأضاف أنه يعتقد أن موكله تمت محاكمته فقط لأنه رفض الإدلاء بشهادته ضد ترامب ولأنه أكد حقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات من خلال رفض الإدلاء بشهادته مرة ثانية أمام هيئة محلفين كبرى.

جدل بين القاضي والمحامي

فيما قال وودوارد للقاضي: "كانت هناك حملة لإقناع السيد ناوتا بالتعاون في أول محاكمة فيدرالية لرئيس سابق للولايات المتحدة، وعندما رفض، حاكموه (... )هذا انتهاك لحقوقه الدستورية."

في المقابل رد المدعي العام هارباخ على حجج وودوارد، قائلاً إنه من الشائع أن يحصل المتهمون على معاملة أفضل إذا تعاونوا. وتابع "ليس هناك دليل واحد على العداء تجاه السيد نوتا".

ولم يكن ترامب حاضرا في الجلسة. ودفع المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه غير مذنب ونفى ارتكاب أي مخالفات.

جاءت الحجج بعد يوم واحد من كشف طلب تم الكشف عنه حديثاً أن محامي الدفاع يسعون إلى استبعاد الأدلة من صناديق السجلات التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش مارالاغو في أغسطس 2022.

وأكد محامو الدفاع في الدعوى أن التفتيش كان غير دستوري وغير قانوني وأن الإفادة الخطية المقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لتبريرها كانت ملوثة بالتحريف.

تهمة التآمر

واتُهم ناوتا مع ترامب العام الماضي في قضية فيدرالية اتهمتهما بالتآمر لإخفاء صناديق من الوثائق السرية في مارالاغو، عقار ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

يذكر أن جلسات الأربعاء هي الأولى منذ أن أرجأت كانون في 7 أيار/مايو إلى أجل غير مسمى محاكمة الرئيس السابق التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر.

وقالت كانون إن الموعد المقرر لبدء المحاكمة في 20 مايو/أيار لم يكن ممكنا بسبب عدد الطلبات المقدمة حول القضية أمام المحكمة.

ويشكل التأجيل انتكاسة كبيرة للمحقق الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتهامات ضد ترامب، اذ يجعل من غير المرجح أن يتم النظر في القضية قبل الانتخابات الرئاسية.

وسعى محامو ترامب إلى تأجيل قضاياه الجنائية المختلفة إلى ما بعد الانتخابات، حيث من المحتمل أن يتم إسقاط التهم الفدرالية الموجهة ضده إذا فاز.

وبالإضافة إلى قضيتي نيويورك وفلوريدا، ترامب متهم أيضا في واشنطن وجورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، خصمه المحتمل في نوفمبر/تشرين الثاني.