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ترمب ونيكي هيلي
دونالد ترامب ونيكي هيلي
الانتخابات الأميركية

نيكي هيلي تفجر مفاجأة وتعلن نيتها التصويت لترمب

تقارير إعلامية وصفت تصريحاتها بالخسارة الكبيرة لبايدن

بندر الدوشي - واشنطن 
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قالت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة والمرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي، الأربعاء، إنها ستصوت لصالح الرئيس السابق ترامب في نوفمبر، في تغيير كبير سيؤثر على سباق 2024.

ويمكن أن تعطي إيماءة هيلي دفعة لترامب لأنه يكافح دائما لجذب ناخبيها في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب الجمهوري، حتى بعد أن علقت حملتها الرئاسية.

وواصلت هيلي جذب نحو 20% من الأصوات في المنافسات التمهيدية للحزب الجمهوري، ما يشكل علامة تحذير لحملة ترامب.

كما حصلت أيضا على حصص تصويت مكونة من رقمين في مقاطعات الضواحي الرئيسية في بنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا، وهي المناطق التي يمكن أن تحدد نتيجة الانتخابات.

وقالت هيلي خلال محادثة في معهد هدسون إن ترامب لم يكن "مثاليًا" في عدد من السياسات، لكن الرئيس بايدن كان "كارثة". وقالت: "سأصوت لصالح ترامب. وبعد أن قلت ذلك، فإنني ملتزمة بما قلته في خطاب تعليق عضويتي".

وتابعت "سيكون ترامب ذكيا إذا تواصل مع ملايين الأشخاص الذين صوتوا لي وواصلوا دعمي".

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وقالت في حديثها في معهد هدسون: "الأمر متروك الآن لدونالد ترامب لكسب أصوات أولئك في حزبنا وخارجه، الذين لم يدعموه".

ويعد هذا الخطاب أول تصريحات علنية لهايلي منذ تعليق حملتها الرئاسية في مارس.

وكان موقع Axios قد أفاد بأن هيلي وترامب، آخر المرشحين الأساسيين المتبقيين للحزب الجمهوري، لا تزال العلاقة بينهما فاترة.

ونظراً لمكانتها القوية بين الجمهوريين المعتدلين والناخبين المستقلين ذوي الميول الجمهورية، كانت الضغوط على قرارها بدعم مرشح في نوفمبر تتزايد.

ويمثل قرار هيلي خسارة لحملة بايدن، التي حاولت جاهدة استهداف ناخبي هالي.

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