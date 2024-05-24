حليف رئيسي من خارج الناتو.. بايدن يعتزم تصنيف بلد إفريقي

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استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الكيني وليام روتو الخميس بحفاوة خلال زيارة الدولة التي يجريها، وكشف عن خطط لإعلان كينيا حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي في وقت تتنافس واشنطن على النفوذ في القارة في مواجهة موسكو وبكين.

وستكون كينيا أول دولة في منطقة جنوب الصحراء تحصل على هذا التصنيف المخصص حاليا لـ18 دولة أخرى من بينها أوكرانيا، والذي يعزز الروابط العسكرية والدبلوماسية رغم عدم وجود اتفاق أمني رسمي بينهما.

"موقف دفاعي في إفريقيا"

تأتي الزيارة، التي تشمل مؤتمرا صحافيا مشتركا وعشاء فاخرا في البيت الأبيض، في وقت تقف فيه الولايات المتحدة وحليفتها فرنسا في موقف دفاعي في إفريقيا، حيث تعمل الاستثمارات الصينية الضخمة واستخدام روسيا لمجموعات مسلحة غامضة على تغيير الوضع الجيوسياسي.

وخلال استقباله روتو أمام حرس الشرف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، أكد بايدن على أن البلدين "توحدهما نفس القيم الديموقراطية".

وقال بايدن بينما كانت تتساقط أمطار خفيفة "نحن أقوى والعالم أكثر أمانا عندما تعمل كينيا والولايات المتحدة معا".

"محاربة داعش والشباب"

وأشاد بدور الدولة الواقعة بشرق إفريقيا في محاربة تنظيم داعش وحركة الشباب المتطرفة في الصومال المجاورة.

من جهته، قال روتو، الذي أكد أيضا على السجل الديموقراطي لكينيا، إنه سيناقش مع بايدن التغير المناخي وأزمة الديون وأمن شرق إفريقيا.

وأضاف "أنا على ثقة، سيدي الرئيس، من أن الشراكة بين الولايات المتحدة وكينيا ستوفر لنا الحلول التي يحتاجها العالم بشدة".

"حليف رئيسي من خارج الناتو"

وقال الرئيسان في وقت لاحق في بيان مشترك إن بايدن "أعلن عزمه تصنيف كينيا كحليف رئيسي من خارج الناتو".

وأكدا في البيان أن "هذا رمز قوي للعلاقة الوثيقة بين بلدينا".

وتناولت المحادثات في المكتب البيضاوي أيضا قيادة كينيا لمهمة شرطة دولية مرتقبة إلى هايتي، التي تشهد أزمة إنسانية وترزح تحت وطأة أشهر من عنف العصابات والفوضى السياسية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه "من الواضح أن الديموقراطية تتراجع على مستوى العالم، ونحن نرى كينيا ديموقراطية مهمة ومستقرة في شرق إفريقيا".

وأعلن البلدان أيضا عن شراكات في مجال الصحة والمعركة ضد تغير المناخ فضلا عن استثمارات في القطاع الخاص.

وأصدرا "بيان رؤية مشتركة" بشأن خفض الديون المتزايدة عن كاهل الدول النامية والعائق الذي تمثله أمام الدول الإفريقية التي تحاول تنمية اقتصاداتها.

"لم يف بوعوده"

وعقد بايدن (81 عاما) قمة للقادة الأفارقة في 2022 لكنه لم يف بوعوده زيارة القارة كرئيس.

وقال الرئيس الديموقراطي، الذي سيتنافس أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، الأربعاء إنه يعتزم زيارة إفريقيا في شباط/فبراير المقبل عندما يبدأ فترة رئاسية جديدة.

وكثيرا ما كانت إفريقيا في أدنى سلّم اهتمامات الدبلوماسيين الأميركيين لكنها باتت تمثل مصدر قلق متزايد في واشنطن.

النفوذ الروسي يتزايد

وأقامت روسيا مواطئ قدم جديدة، آخرها في النيجر، حيث وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها البالغ قوامها 1000 جندي بالتزامن مع وصول القوات الروسية.

وتواجه الولايات المتحدة أيضاً منافسة من الصين التي ضخت المليارات من أموال البنية التحتية في إفريقيا على مدى العقدين الماضيين.