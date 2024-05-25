بسبب الأمواج العاتية.. 4 سفن أميركية تضررت في رصيف غزة

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بعد انهيار جزء من الرصيف المؤقت في غزة نتيجة الأمواج العاتية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، أن أربع سفن للبحرية الأميركية في مهمة الدعم الإنساني في غزة تضررت صباح اليوم بأحوال الطقس في الميناء العائم، مبينة أن أمواجاً عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأميركية.

كما قالت القيادة إن السفن انفصلت عن المراسي، مبينة أن سفينتين ترسوان الآن على الشاطئ قرب الرصيف البحري في غزة.

وبينت أيضاً أن السفينتين الثالثة والرابعة متواجدتان على الشاطئ حالياً في إسرائيل قبالة عسقلان.

كذلك أكدت القيادة المركزية على أن الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية، مبينة أنه لم ترد أنباء عن إصابات.

أتت هذه التصريحات، بعدما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، وصول 97 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأميركي المؤقت، الذي بدأ إنشاؤه قبل أشهر، فيما جرفت الأمواج العاتية جزءاً منه.

فقد أفاد مراسل "العربية/الحدث"، اليوم السبت، بانهيار جزء من الميناء ووصوله إلى شواطئ أسدود.

كما أضاف أن سفن البحرية الأميركية عادت واستعادت جزءا الرصيف البحري المنهار.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أنهت الأسبوع الفائت إقامة هذا الرصيف بعد إعلان بشأنه أصدره الرئيس جو بايدن في مارس الماضي.

أما الهدف منه فهو تعويض القيود التي فرضتها إسرائيل على إيصال المساعدات لقطاع غزة من طريق البر، بعد 7 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.