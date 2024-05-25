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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية من فرانس برس)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية من فرانس برس)

وزير دفاع أميركا إلى المستشفى مجددا.. ونائبته تتولى مهامه

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة، أن الوزير لويد أوستن سيدخل مجدداً إلى مركز والتر ريد الطبي، لإجراء متابعة لمشكلة في المثانة، وأنه تم إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس، على أن تتولى نائبته مهامه مؤقتاً.

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"كلف نائبته بمهامه"

وأوضح البنتاغون أن الإجراء الذي سيخضع له أوستن "بسيط وغير جراحي"، إلا أن أوستن قرر أنه سيكون غير قادر على أداء مهامه، ومن ثم كلف نائبته بها.

جراحة بتخدير كامل

ودخل أوستن (70 عاماً) مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، وخضع لعملية جراحية بتخدير كامل في 22 ديسمبر الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا.

ثم عاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.

"لم يخطر بايدن"

وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين، وفاجأ الأمر البيت الأبيض، إذ لم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، ولم يحدد البنتاغون سبباً لدخوله المستشفى حتى 9 يناير.

وحينها أقرّ بايدن، بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، لكنّه أكّد أنه سيبقى في منصبه.

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