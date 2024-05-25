"أوباما أول رئيس أميركي مسلم".. AI يورط غوغل

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بعد أن أبلغ مستخدمون عن إجابات غريبة أو أخرى تنطوي على خطورة محتملة، اتخذت شركة غوغل خطوات لتطوير محرك البحث الجديد "إيه آي أوفرفيوز" AI Overviews، المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

تصرفت بسرعة

فقد قالت المجموعة الأميركية العملاقة الجمعة، إنها تصرفت بسرعة عندما كان ذلك مبررا بموجب قواعد الإشراف على المحتوى لديها.

جاء هذا الإعلان بعدما نشر المدون دير أوباسانجو منشوراً بيّن من خلاله أنه لدى السؤال حول عدد الرؤساء المسلمين في تاريخ الولايات المتحدة، رد AI Overviews بأن باراك أوباما "يعتبره البعض أول رئيس مسلم".

وتعليقاً على هذا المثال، أوضحت ناطقة باسم غوغل أن هذه النتيجة "انتهكت سياساتنا وعمدنا إلى إزالتها".

📌شركة #غوغل تعلن اتخاذ خطوات لتطوير محرك البحث الجديد AI Overviews المدعوم بـ #الذكاء_الاصطناعي، بعد أن ابلغ مستخدمون عن إجابات غريبة أو أخرى تنطوي على خطورة محتملة



⬅️الشركة أكدت إنها "تصرفت بسرعة عندما كان ذلك مبررا بموجب قواعد الإشراف على المحتوى لديها"



⬅️المدون دير… pic.twitter.com/NWwOhl8y1F — العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 25, 2024

كما نشر مستخدم آخر عبر حسابه المسمى "بيكسلباتس" PixelButts على منصة إكس، لقطة شاشة تعرض إجابة محرك البحث على سؤال بشأن طريقة تتيح "عدم التصاق الجبن بالبيتزا".

وبالإضافة إلى خلط الجبن مع الصلصة، اقترح محرك البحث التابع لغوغل إضافة غراء "غير سام" إلى الجبن.

فاعتبرت الصحافية كريستي هاينز عبر منصة إكس أن هذا الرد مستوحى من تعليق نُشر على شبكة التواصل الاجتماعي "ريديت" قبل أكثر من عقد.

كذلك سلّط الرئيس الجديد للموقع الساخر "ذي أونيون" The Onion، الضوء على العلاقة بين ردود معينة والمحتوى الفكاهي المنشور على المنصة.

ومن بين الأمثلة، ادعى محرك البحث AI Overview أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" اعترفت رسمياً باستخدامها أقلام تحديد سوداء.

واستند محرك البحث في هذه الحالة إلى مقال ساخر نشره "ذي أونيون"، مفاده أن الفقرات غير المقروءة في وثائق الوكالة ناتجة عن خطأ وليس رغبة في إخفاء محتوى معين.

لتعلق الناطقة باسم غوغل بدورها، بأن المجموعة "تستخدم هذه الأمثلة لتطوير النظام، معلنة تنفيذ بعض هذه التحسينات بالفعل.

غوغل تطرح جديدها في عالم الـ "AI"

ميزة جديدة

يذكر أن غوغل كانت قدمت في منتصف أيار/مايو، ميزة AI Overviews، والتي تقدم نصاً مكتوباً رداً على عمليات البحث من دون الاكتفاء بعرض روابط للمواقع، كما كان الحال حتى الآن.

ولم تختف الروابط، بل وُضعت أسفل النصوص التي تظهر في عمليات البحث.

إلا أن تلك الهفوات قد أثارت بلبلة كبيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر النتائج مرفقة بالصور، ما دفع الشركة فوراً لتبرير الموقف وإعلان اتخاذ قرارات جديدة.