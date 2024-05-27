عائلة كلينتون تلقي بثقلها لدعم بايدن في جمع التبرعات لحملته

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كشفت مصادر مقربة من حملة جو بايدن أن الرئيس الأميركي الحالي والرئيس السابق بيل كلينتون سيتعاونان في حملة لجمع التبرعات الضخمة في أواخر يونيو، والتي سيستضيفها حاكم فرجينيا السابق تيري ماكوليف.

وسيكون هذا الحدث هو التكرار الثالث لصيغة ناجحة لجمع التبرعات، تتضمن أمسية مع اثنين (أو ثلاثة) من الرؤساء الديمقراطيين.

ومن المقرر عقد هذا الحدث في 18 يونيو، ويأتي بعد حدث جمع "الرؤساء الثلاثة" (باراك أوباما وبايدن وكلينتون) في نيويورك في أبريل الماضي.

كما سيكون هناك حدث انتخابي مخطط له مع بايدن وكلينتون وأوباما في منتصف يونيو في لوس أنجلوس، يستضيفه الممثل جورج كلوني.

وجلب الحدث الذي أقيم في نيويورك في أبريل الماضي 26 مليون دولار لحملة بايدن.

وبالإضافة إلى بايدن وكلينتون، ستحضر أيضاً السيدة الأولى جيل بايدن ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون الحدث الذي سيقام في يونيو، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعين على الأمر موقع أكسيوس.

وسيستضيف ماكوليف، وهو رئيس سابق للحزب الديمقراطي ومقرب من كلا الرئيسين، حفل جمع التبرعات في منزله في ماكلين في فيرجينيا.

ويخطط المنظمون لإقامة حدث من مستويين، مع حفل استقبال، يليه عشاء لناس مخصصين لجمع مساهمات كبيرة بالدولار.

ومع تقييد حركة دونالد ترامب بسبب محاكمته في نيويورك، احتفاظ بايدن بجدول أعمال طموح لجمع التبرعات.

وفي مايو الحالي، أطلقت حملة بايدن حملة إعلانية بقيمة 14 مليون دولار، بما في ذلك إعلان شارك فيه الممثل روبرت دي نيرو.