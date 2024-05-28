واشنطن: ينبغي أن تكون هناك محاسبة في حادثة رفح

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة، مضيفة أن واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي.

وذكر ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن ستواصل التأكيد على إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل بالقانون الدولي الإنساني والحد من تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

بدوره، قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن واشنطن تعتقد أن أي هجوم إسرائيلي بري كبير على رفح لا مبرر له.

كما قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يغض الطرف عن ضحايا يسقطون في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لكنه لا يعتزم تغيير سياسته بعد سقوط قتلى بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في نهاية الأسبوع.

وردا على سؤال بشأن "عدد الجثث المتفحمة" الذي قد يدفع الرئيس بايدن لتغيير مساره، قال كيربي في تصريح للصحافيين "هذا ليس أمرا غضضنا الطرف عنه"، لكنه أكد أن "لا تغيير في السياسة" بعد الضربة التي استهدفت مخيما للنازحين في رفح.

جاء ذلك فيما قتل اليوم 21 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية جديدة على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

مقتل 21 شخصا

من جانبها، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 21 شخصا وإصابة 64 بينهم 10 إصابات "بالغة الخطورة".

وأشارت حركة حماس في بيان إلى "مجزرة جديدة".

وأدت غارة إسرائيلية، الأحد، إلى إشعال النيران في مخيم يزدحم بالنازحين في رفح، ما أسفر عن مقتل 45 شخصاً على الأقل وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

فيما أثارت الغارة الإسرائيلية غضبا عالميا.

إسرائيل تبرر

وفي حديثه للصحافيين، الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن الضربة الجوية وحدها "لا يمكن" أن تكون قد تسببت في الحريق المميت.

وقال "ذخائرنا وحدها لا يمكن أن تشعل حريقا بهذا الحجم".

كما أضاف أن الجيش ألقى مقذوفين يحملان 17 كيلوغراما من "المواد المتفجرة" على موقع استهدف اثنين من كبار قادة حماس.

مليون نازح

بدورها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالي مليون مدني نزحوا من المدينة بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

ومنذ بدء عمليتها البرية في رفح مطلع أيار/مايو، سيطرت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر.

يذكر أن إسرائيل تشن حملة قصف مدمر على قطاع غزة، يترافق مع عمليات برية، ما تسبب بمقتل ما لا يقلّ عن 36096 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.